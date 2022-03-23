https://arabic.sputniknews.com/20220323/مورجان-ستانلي-يتوقع-تدفق-82-مليار-دولار-إلى-أسواق-الأسهم-في-الشرق-الأوسط-1060349887.html
"مورجان ستانلي" يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في الشرق الأوسط
"مورجان ستانلي" يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في الشرق الأوسط
يتوقع محللو مصرف الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" تدفق 82 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، حيث تواصل المنطقة التفوق في... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:11+0000
2022-03-23T13:11+0000
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كتب فريق من المحللين والاستراتيجيين التابعين للبنك في مذكرة نقلتها "بلومبيرغ" الأربعاء: "من المقرر أن تنتعش التدفقات مع زيادة تعرض صناديق الأسواق الناشئة العالمية للمنطقة، ومع زيادة وزنها في مؤشر ’إم إس سي آي’ لأسهم الدول النامية".ارتفعت الأسهم المدرجة في بورصات دول الخليج هذا العام، في أعقاب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحول "مورغان ستانلي" إلى زيادة رهانه على الأسهم في قطر.ويرى المصرف أن البلاد تستفيد من ارتفاع الأسعار في سوق الغاز وكذا من كأس العالم 2022، الذي تستضيفه في وقت لاحق من هذا العام. كما يثق محللو البنك في أسواق السعودية والإمارات والكويت.وكتب المحللون أن هناك أسباب أساسية وهيكلية وفنية يتوقعون استمرارها في دفع أسهم الشرق الأوسط للتفوق على غيرها، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والإصلاحات الجارية، مؤكدين أنها الآن الاختيار المفضل لهم في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار قطر اليوم
"مورجان ستانلي" يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في الشرق الأوسط
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يتوقع محللو مصرف الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" تدفق 82 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، حيث تواصل المنطقة التفوق في الأداء على الأسواق العالمية هذا العام.
كتب فريق من المحللين والاستراتيجيين التابعين للبنك في مذكرة نقلتها "بلومبيرغ" الأربعاء: "من المقرر أن تنتعش التدفقات مع زيادة تعرض صناديق الأسواق الناشئة العالمية للمنطقة، ومع زيادة وزنها في مؤشر
’إم إس سي آي’ لأسهم الدول النامية".
ارتفعت الأسهم المدرجة في بورصات دول الخليج هذا العام، في أعقاب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحول "مورغان ستانلي" إلى زيادة رهانه على الأسهم في قطر.
ويرى المصرف أن البلاد تستفيد من ارتفاع الأسعار في سوق الغاز وكذا من كأس العالم 2022، الذي تستضيفه في وقت لاحق من هذا العام. كما يثق محللو البنك في أسواق السعودية والإمارات والكويت.
وكتب المحللون أن هناك أسباب أساسية وهيكلية وفنية يتوقعون استمرارها في دفع أسهم الشرق الأوسط للتفوق على غيرها، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والإصلاحات الجارية، مؤكدين أنها الآن الاختيار المفضل لهم في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
.