https://arabic.sputniknews.com/20220323/موسكو-إذا-لم-يرغب-أحد-ما-شراء-الغاز-مقابل-الروبل-فلديه-فرصة-للحصول-عليه-من-أماكن-لأخرى-وبأسعار-أخرى-1060350582.html
موسكو: إذا لم يرغب أحد ما شراء الغاز مقابل الروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى
موسكو: إذا لم يرغب أحد ما شراء الغاز مقابل الروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى
قال أندريه كليموف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، لدى روسيا موارد عديدة أخرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، هناك طلب مستمر... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:17+0000
2022-03-23T13:17+0000
2022-03-23T13:31+0000
اقتصاد
روسيا
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يقول السياسي: "لدينا موارد أخرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، وهناك طلب مستمر عليها، والتي في ظل ظروف معينة يمكن بيعها بالروبل بشكل مباشر".ورحب كليموف بقرار بوتين بدفع ثمن الغاز بالعملة الوطنية، مضيفا: "لماذا يتظاهرون بأن أموالهم (الدول الغربية) لها قيمة ما؟".وشدد كليموف أيضًا على أنه إذا كان شخص ما لا يحب شراء الغاز منا مقابل الروبل، فلديه فرصة "للحصول على هذا المنتج في أماكن أخرى وبأسعار أخرى".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-بعد-قرار-روسيا-بيع-الغاز-مقابل-الروبل-1060349711.html
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-بعد-قرار-روسيا-بيع-الغاز-مقابل-الروبل-1060349711.html
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اقتصاد, روسيا
موسكو: إذا لم يرغب أحد ما شراء الغاز مقابل الروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى
13:17 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
قال أندريه كليموف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، لدى روسيا موارد عديدة أخرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، هناك طلب مستمر عليها، ويمكن بيعها بالروبل.
يقول السياسي: "لدينا موارد أخرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، وهناك طلب مستمر عليها، والتي في ظل ظروف معينة يمكن بيعها بالروبل بشكل مباشر".
ورحب كليموف بقرار بوتين بدفع ثمن الغاز بالعملة الوطنية، مضيفا: "لماذا يتظاهرون بأن أموالهم (الدول الغربية) لها قيمة ما؟".
وشدد كليموف أيضًا على أنه إذا كان شخص ما لا يحب شراء الغاز منا مقابل الروبل، فلديه فرصة "للحصول على هذا المنتج في أماكن أخرى وبأسعار أخرى".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.