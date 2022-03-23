https://arabic.sputniknews.com/20220323/موسكو-تعلن-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-البلاد-1060363103.html
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها سلمت السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين الذين سيتم طردهم من موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T18:05+0000
2022-03-23T18:05+0000
2022-03-23T18:29+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأكدت الخارجية أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ستلقى "رداً حاسماً وكافياً".وفي 23 مارس/آذار، تم تسليم دبلوماسي كبير في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، مذكرة تحتوي على قائمة الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم ترحيلهم والذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم ردا على طرد دبلوماسيين من واشنطن للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك موظف روسي في سكرتارية الأمم المتحدة ".صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي.وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/موسكو-قرار-واشنطن-طرد-12-دبلوماسيا-من-البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-خطوة-عدائية-1059297474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
18:05 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها سلمت السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين الذين سيتم طردهم من موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن.
وأكدت الخارجية أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ستلقى "رداً حاسماً وكافياً".
وفي 23 مارس/آذار، تم تسليم دبلوماسي كبير في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، مذكرة تحتوي على قائمة الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم ترحيلهم والذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم ردا على طرد دبلوماسيين من واشنطن للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك موظف روسي في سكرتارية الأمم المتحدة ".
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي.
وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".