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ميقاتي: الغيمة التي خيمت على علاقاتنا بدول الخليج إلى زوال
ميقاتي: الغيمة التي خيمت على علاقاتنا بدول الخليج إلى زوال
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن ما أعلنته السعودية والكويت الثلاثاء، يبشر بأن "الغيمة" التي خيمت على علاقات بلاده بدول الخليج إلى "زوال قريبا". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:09+0000
2022-03-23T21:09+0000
أخبار لبنان
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جاء تصريحات ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية ببيروت، اليوم الأربعاء، بحسب موقع "الجديد".وقال رئيس الوزراء اللبناني: " تابعتم وقرأتم بارتياح كبير ما أذيع في اليومين الماضيين، عن وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".وأضاف أن ذلك "يبشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج هي، وكما نأمل جميعاً الى زوال في القريب إن شاء الله".وكانت الرياض والكويت قد رحبتا أمس الثلاثاء بما تضمنه بيان لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صدر عنه يوم الإثنين الماضي.ويوم الإثنين، أكد ميقاتي، في بيان، التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج".
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أخبار لبنان

ميقاتي: الغيمة التي خيمت على علاقاتنا بدول الخليج إلى زوال

21:09 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن ما أعلنته السعودية والكويت الثلاثاء، يبشر بأن "الغيمة" التي خيمت على علاقات بلاده بدول الخليج إلى "زوال قريبا".
جاء تصريحات ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية ببيروت، اليوم الأربعاء، بحسب موقع "الجديد".
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وقال رئيس الوزراء اللبناني: " تابعتم وقرأتم بارتياح كبير ما أذيع في اليومين الماضيين، عن وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وأضاف أن ذلك "يبشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج هي، وكما نأمل جميعاً الى زوال في القريب إن شاء الله".
وكانت الرياض والكويت قد رحبتا أمس الثلاثاء بما تضمنه بيان لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صدر عنه يوم الإثنين الماضي.
ويوم الإثنين، أكد ميقاتي، في بيان، التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج".
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