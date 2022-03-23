عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/نائب-روسي-يكشف-الأسباب-الحقيقية-التي-تمنع-زيلينسكي-من-الاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-ودونباس-1060329697.html
نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس
نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس
كشف نائب مجلس "الدوما" الروسي من منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، عن الأسباب التي تمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالوضع... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T05:09+0000
2022-03-23T05:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cee8d50cc1ca97a0ba4cbc26f2ce9c32.jpg
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع زيلينسكي ولا توجد إجراءات تقدمية وخطوات متبادلة من جانبه من شأنها أن توقف إراقة الدماء في أوكرانيا". وأضاف قائلا: "لا يتخذ زيلينسكي قرارات مستقلة ويقع مركز صنع القرار في واشنطن فالجبن والتبعية هما السببان اللذان يمنعان زيلينسكي من اتخاذ قرار سياسي مسؤول من تلقاء نفسه".وأعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d862f62214bfaf60d81ef91f9f8f006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس

05:09 GMT 23.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / STAFF
تابعنا عبرGoogle news
كشف نائب مجلس "الدوما" الروسي من منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، عن الأسباب التي تمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالوضع الروسي لشبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك الشعبيتين.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع زيلينسكي ولا توجد إجراءات تقدمية وخطوات متبادلة من جانبه من شأنها أن توقف إراقة الدماء في أوكرانيا".
وأضاف قائلا: "لا يتخذ زيلينسكي قرارات مستقلة ويقع مركز صنع القرار في واشنطن فالجبن والتبعية هما السببان اللذان يمنعان زيلينسكي من اتخاذ قرار سياسي مسؤول من تلقاء نفسه".
وأعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала