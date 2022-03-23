https://arabic.sputniknews.com/20220323/نائب-روسي-يكشف-الأسباب-الحقيقية-التي-تمنع-زيلينسكي-من-الاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-ودونباس-1060329697.html
نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس
نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس
كشف نائب مجلس "الدوما" الروسي من منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، عن الأسباب التي تمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالوضع... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T05:09+0000
2022-03-23T05:09+0000
2022-03-23T05:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cee8d50cc1ca97a0ba4cbc26f2ce9c32.jpg
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع زيلينسكي ولا توجد إجراءات تقدمية وخطوات متبادلة من جانبه من شأنها أن توقف إراقة الدماء في أوكرانيا". وأضاف قائلا: "لا يتخذ زيلينسكي قرارات مستقلة ويقع مركز صنع القرار في واشنطن فالجبن والتبعية هما السببان اللذان يمنعان زيلينسكي من اتخاذ قرار سياسي مسؤول من تلقاء نفسه".وأعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d862f62214bfaf60d81ef91f9f8f006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب روسي يكشف الأسباب الحقيقية التي تمنع زيلينسكي من الاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونباس
تابعنا عبر
كشف نائب مجلس "الدوما" الروسي من منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، عن الأسباب التي تمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالوضع الروسي لشبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك الشعبيتين.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع زيلينسكي ولا توجد إجراءات تقدمية وخطوات متبادلة من جانبه من شأنها أن توقف إراقة الدماء في أوكرانيا".
وأضاف قائلا: "لا يتخذ زيلينسكي قرارات مستقلة ويقع مركز صنع القرار في واشنطن فالجبن والتبعية هما السببان اللذان يمنعان زيلينسكي من اتخاذ قرار سياسي مسؤول من تلقاء نفسه".
وأعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي
في وقت سابق استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.