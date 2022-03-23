https://arabic.sputniknews.com/20220323/هند-صبري-الموسم-الثاني-من-البحث-عن-علا-قريبا-على-نتفليكس-1060336989.html

هند صبري: الموسم الثاني من "البحث عن علا" قريبا على نتفليكس

هند صبري: الموسم الثاني من "البحث عن علا" قريبا على نتفليكس

أعلنت النجمة هند صبري، أمس الثلاثاء، لمحبيها عبر صفحتها على "إنستغرام"، أن مسلسل "البحث عن علا" سيعرض له قريبا جزء ثان عبر منصة "نتفليكس". 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T09:48+0000

2022-03-23T09:48+0000

2022-03-23T09:50+0000

العالم العربي

هند صبري

مستجدات نتفليكس

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وقالت "هند" عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها على "إنستغرام": "هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا أن نهاية قصة هي بداية قصة جديدة؟ يبقى عشان علا تاخد فرصتها التاني لازم يبقى في موسم تاني من البحث عن علا.. علا عبد الصبور مكملة معاكم في موسم جديد من البحث عن علا حصريا على نتفليكس.. استنونا".وكتبت هند على الفيديو: "علا عبد الصبور قصتها لسه بتبدأ.. وعشان كده لازم يكون فيه موسم ثاني من البحث عن علا، قريبًا على نتفليكس".وكانت قد أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، بدء عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" في 190 دولة، في 3 فبراير/شباط، عبر منصة "نتفليكس"، الذي عادت هند من خلاله لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "عايزة أتجوز".يذكر أن هند صبري كانت قد شاركت في هذا العمل مع منصة نتفلكيس كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها "SALAM PROD" بالتعاون مع "Partner Pro" والمنتج المنفذ أمين المصري. والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري، بحسب موقع "مصراوي".ويعد الإعلان عن التحضير لجزء جديد من مسلسل "البحث عن علا"، بمثابة خبر سعيد لكل من تابع الموسم الأول بشغف واهتمام وكان في انتظار هذا الإعلان السار.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/هند-صبري-تكشف-عن-أمنية-راودتها-قبل-الأربعين-وتحدد-رائدة-الكوميديا-النسائية-في-مصر-1053456767.html

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