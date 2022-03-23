https://arabic.sputniknews.com/20220323/هيلاري-كلينتون-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا-1060340092.html
هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا
هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:41+0000
2022-03-23T10:41+0000
2022-03-23T10:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت كلينتون، عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير"، "لقد ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، وأشعر ببعض أعرض البرد الخفيفة، ولكني أشعر أنني بخير".وأضافت هيلاري كلينتون: "أنا ممتنة أكثر من أي وقت مضى لأن لقاحات الحماية يمكن أن توفرها ضد الأمراض الخطيرة، من فضلك احصل على التطعيم والتعزيز إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل".وكانت الفحوصات أكدت أن زوج هيلاري، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، غير مصاب بفيروس كورونا.وأعلنت جين كاسي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إصابتها بفيروس كورونا، وإلغاء رحلتها التي كانت مقررة إلى أوروبا برفقة الرئيس جو بايدن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت كلينتون، عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير"، "لقد ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، وأشعر ببعض أعرض البرد الخفيفة، ولكني أشعر أنني بخير".
وأضافت هيلاري كلينتون: "أنا ممتنة أكثر من أي وقت مضى لأن لقاحات الحماية يمكن أن توفرها ضد الأمراض الخطيرة، من فضلك احصل على التطعيم والتعزيز إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل".
وكانت الفحوصات أكدت أن زوج هيلاري، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، غير مصاب بفيروس كورونا.
وأعلنت جين كاسي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إصابتها بفيروس كورونا
، وإلغاء رحلتها التي كانت مقررة إلى أوروبا برفقة الرئيس جو بايدن.