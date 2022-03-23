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https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تعلن-إرسال-المزيد-من-صواريخ-ستريلا-في-طريقها-إلى-أوكرانيا-1060352336.html
وزيرة الخارجية الألمانية تعلن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية تعلن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:43+0000
2022-03-23T13:43+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وخلال كلمتها أمام البرلمان الألماني قالت بيربوك: "يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق". وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا".وأطلقت روسيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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وزيرة الخارجية الألمانية تعلن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا

13:43 GMT 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم.
وخلال كلمتها أمام البرلمان الألماني قالت بيربوك: "يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق".
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا".
وأطلقت روسيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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