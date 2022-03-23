https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-معلقة-على-شكوى-السفارة-الأوكرانية-في-تل-أبيب-وقحة-1060358163.html

وزيرة الداخلية الإسرائيلية معلقة على شكوى السفارة الأوكرانية في تل أبيب: "وقحة"

وزيرة الداخلية الإسرائيلية معلقة على شكوى السفارة الأوكرانية في تل أبيب: "وقحة"

وصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، شكوى السفارة الأوكرانية في تل أبيب ضدها، بأنها "وقحة". 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:45+0000

2022-03-23T15:45+0000

2022-03-23T15:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

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ونقلت قناة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء اليوم الأربعاء، عن شاكيد أن التماس أو شكوى السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضدها "شاكيد" ليست ضرورية بل وقحة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الوزيرة الإسرائيلية انتقدت السفير الأوكراني في بلادها، على خلفية تقديمه الشكوى ضدها، موضحة أن سلطة أو حق دخول اللاجئين إلى بلادها في يدها هي أو في يد وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد.وشددت الوزيرة في كلمتها حول سياسة إسرائيل تجاه لاجئي أوكرانيا، أن بلادها هي الدولة القومية للشعب اليهودي ودورها الرئيس هو استيعاب الهجرة، مشيرة إلى أهمية استيعاب مهاجرين جدد، متوقعة وصول عشرات الآلاف من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة.وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد قدم شكوى للمحكمة الإسرائيلية ضد شاكيد، مؤكدا أن مخططا نشرته الأخيرة بشأن دخول اللاجئين الأوكران "غير قانوني"، وبأن الحديث يدور عن "تطور سيئ في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل".ومن جانبه، قال المحامي تومر وارسو الذي يمثل السفارة الأوكرانية في الإجراء القانوني، إن استخدام وزيرة الداخلية شاكيد في المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران لكلمة "حصص" يخلق "ستارا من الدخان يخفي انتهاكا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".وأضاف: "في ضوء استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية، ليس أمام السفارة خيار سوى مطالبة مكتب المحامي بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المخطط الجديد من أجل حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين".وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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