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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى
وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:26+0000
2022-03-23T07:51+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
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طهران – سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين السوريين وبحث العلاقات الثنائية".هذا وكان مصدر بالخارجية السورية قد أكد لسبوتنيك أمس أن وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق الأربعاء ويلتقي الرئيس بشار الأسد.وكان عبد اللهيان زار دمشق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ وبحث، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين البلدين.ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في طهران، إن تعطل العملية السياسية في سوريا يعود لوجود القوات الأمريكية في البلاد والاعتداءات الإسرائيلية على بعض المناطق السورية.وشدد أن حل الأزمة في سوريا لن يسير في الطريق الصحيح بدون التركيز على قضايا اللاجئين والعقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ترحيب-أممي-بجهود-إيران-الداعمة-للسلام-في-سوريا-1059010040.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى

07:26 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 23.03.2022)
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
طهران – سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين السوريين وبحث العلاقات الثنائية".
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وأضاف البيان: "ضمن جدول أعمال هذه الزيارة إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي".

هذا وكان مصدر بالخارجية السورية قد أكد لسبوتنيك أمس أن وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق الأربعاء ويلتقي الرئيس بشار الأسد.

وكان عبد اللهيان زار دمشق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ وبحث، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في طهران، إن تعطل العملية السياسية في سوريا يعود لوجود القوات الأمريكية في البلاد والاعتداءات الإسرائيلية على بعض المناطق السورية.

وشدد أن حل الأزمة في سوريا لن يسير في الطريق الصحيح بدون التركيز على قضايا اللاجئين والعقوبات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
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