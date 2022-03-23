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https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزير-النفط-الإيراني-حققنا-أعلى-عائدات-وصادرات-في-قطاع-النفط-خلال-الحظر-1060352242.html
وزير النفط الإيراني: حققنا أعلى عائدات وصادرات في قطاع النفط خلال الحظر
وزير النفط الإيراني: حققنا أعلى عائدات وصادرات في قطاع النفط خلال الحظر
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده حققت أعلى العائدات والصادرات في قطاع النفط خلال فترة الحظر الذي فرض عليها. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:44+0000
2022-03-23T13:44+0000
إيران
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وأوضح الوزير في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" بأنه "بدعاء الخير من قائد الثورة المعظم والشعب الإيراني والدعم الشامل من قبل رئيس الجمهورية وجهود منتسبي قطاع النفط المتواصلة ليل نهار، تم تسجيل أعلى رقم قياسي في العائدات والصادرات بالقطاع النفطي في أيام الحظر".وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن هناك توقعات تتحدث عن إمكانية تحقيق عائدات أكثر من 100 مليار دولار من صادرات النفط الإيراني.
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد

وزير النفط الإيراني: حققنا أعلى عائدات وصادرات في قطاع النفط خلال الحظر

13:44 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده حققت أعلى العائدات والصادرات في قطاع النفط خلال فترة الحظر الذي فرض عليها.
وأوضح الوزير في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" بأنه "بدعاء الخير من قائد الثورة المعظم والشعب الإيراني والدعم الشامل من قبل رئيس الجمهورية وجهود منتسبي قطاع النفط المتواصلة ليل نهار، تم تسجيل أعلى رقم قياسي في العائدات والصادرات بالقطاع النفطي في أيام الحظر".
وتابع: "حققت وزارة النفط أعلى من التزاماتها بالميزانية، في توفير العائدات بالريال والعملة الصعبة".
وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن هناك توقعات تتحدث عن إمكانية تحقيق عائدات أكثر من 100 مليار دولار من صادرات النفط الإيراني.
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