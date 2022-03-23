https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزير-خارجية-روسيا-يفسر-لماذا-المفاوضات-مع-أوكرانيا-تجري-بصعوبة-1060339059.html
وزير خارجية روسيا يفسر لماذا المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة
وزير خارجية روسيا يفسر لماذا المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة
أكد وزير الخارجية الروسي أن المفاوضات التي بدأتها روسيا تلبية لطلب الطرف الأوكراني تجري بصعوبة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:24+0000
2022-03-23T10:24+0000
2022-03-23T10:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
سيرغي لافروف
روسيا
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والسبب وراء صعوبة المفاوضات هو أن الطرف الأوكراني ما فتئ يغيّر موقفه.وقال سيرغي لافروف في كلمة له أمام طلبة وأساتذة معهد موسكو للعلاقات الدولية، إن المفاوضات التي وافقت روسيا على إجرائها بناء على اقتراح الطرف الأوكراني الذي طلب من روسيا المفاوضات بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا:والأغلب ظنا أن الطرف الأوكراني يتصرف على هذا النحو بإيعاز من حماة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيين.وأشار لافروف إلى أن المحللين السياسيين المحليين والغربيين يرون أن من مصلحة الأمريكيين ألا تنتهي العملية التفاوضية في وقت قريب، فمصلحتهم هي في مواصلة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى حماية الناس من هجمات قوات نظام الحكم الأوكراني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم، وتحريرها من سيطرة النازيين المتطرفين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا
وزير خارجية روسيا يفسر لماذا المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة
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أكد وزير الخارجية الروسي أن المفاوضات التي بدأتها روسيا تلبية لطلب الطرف الأوكراني تجري بصعوبة.
والسبب وراء صعوبة المفاوضات هو أن الطرف الأوكراني ما فتئ يغيّر موقفه.
وقال سيرغي لافروف في كلمة له أمام طلبة وأساتذة معهد موسكو للعلاقات الدولية، إن المفاوضات التي وافقت روسيا على إجرائها بناء على اقتراح الطرف الأوكراني الذي طلب من روسيا المفاوضات بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا:
تجري هذه المفاوضات بصعوبة لأن الطرف الأوكراني وإن أعرب عن تفهمه للأشياء اللازم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات إلا أنه ما برح يغيِّر موقفه متخليًا عن اقتراحاته.
والأغلب ظنا أن الطرف الأوكراني يتصرف على هذا النحو بإيعاز من حماة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيين.
وأشار
لافروف إلى أن المحللين السياسيين المحليين والغربيين يرون أن من مصلحة الأمريكيين ألا تنتهي العملية التفاوضية في وقت قريب، فمصلحتهم هي في مواصلة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى حماية الناس من هجمات قوات نظام الحكم الأوكراني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم، وتحريرها من سيطرة النازيين المتطرفين.