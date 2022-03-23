عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/يتنكرون-بملابس-نسائية-مسلحون-لدى-الجيش-الأوكراني-يحاولون-الفرار-من-مدينة-محاصرة-1060329604.html
يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة
يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة
أفاد قائد إحدى كتائب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن ضبط محاولات فرار مسلحين لدى الجيش الأوكراني من مدينة ماريوبول وسط المدنيين الذين يغادرون المدينة المحاصرة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T04:43+0000
2022-03-23T04:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155315_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_fc195b002160a3c65a3fdb8fa821e748.jpg
وأشار الرائد أوليغ كوكاريف إلى أن الكثيرين منهم يتنكرون بملابس نسائية. فمثلا، ارتدى واحد ممن تم إيقافهم أخيرا معطف الفرو والفستان والحذاء النسائي.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ماريوبول واحدة من المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واحتلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155315_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_0ad51e00dc066118e5fc1404e5659356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة

04:43 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022
قوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أفاد قائد إحدى كتائب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن ضبط محاولات فرار مسلحين لدى الجيش الأوكراني من مدينة ماريوبول وسط المدنيين الذين يغادرون المدينة المحاصرة تحت حماية القوات الروسية.
وأشار الرائد أوليغ كوكاريف إلى أن الكثيرين منهم يتنكرون بملابس نسائية. فمثلا، ارتدى واحد ممن تم إيقافهم أخيرا معطف الفرو والفستان والحذاء النسائي.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ماريوبول واحدة من المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واحتلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала