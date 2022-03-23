https://arabic.sputniknews.com/20220323/يتنكرون-بملابس-نسائية-مسلحون-لدى-الجيش-الأوكراني-يحاولون-الفرار-من-مدينة-محاصرة-1060329604.html
يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة
يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة
أفاد قائد إحدى كتائب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن ضبط محاولات فرار مسلحين لدى الجيش الأوكراني من مدينة ماريوبول وسط المدنيين الذين يغادرون المدينة المحاصرة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T04:43+0000
2022-03-23T04:43+0000
2022-03-23T04:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأشار الرائد أوليغ كوكاريف إلى أن الكثيرين منهم يتنكرون بملابس نسائية. فمثلا، ارتدى واحد ممن تم إيقافهم أخيرا معطف الفرو والفستان والحذاء النسائي.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ماريوبول واحدة من المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واحتلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
يتنكرون بملابس نسائية... مسلحون لدى الجيش الأوكراني يحاولون الفرار من مدينة محاصرة
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أفاد قائد إحدى كتائب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن ضبط محاولات فرار مسلحين لدى الجيش الأوكراني من مدينة ماريوبول وسط المدنيين الذين يغادرون المدينة المحاصرة تحت حماية القوات الروسية.
وأشار
الرائد أوليغ كوكاريف إلى أن الكثيرين منهم يتنكرون بملابس نسائية. فمثلا، ارتدى واحد ممن تم إيقافهم أخيرا معطف الفرو والفستان والحذاء النسائي.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ماريوبول واحدة من المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واحتلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014.