https://arabic.sputniknews.com/20220323/يهتم-بقطر-ويتصل-بنا-عند-المصلحة-تفاصيل-جديدة-حول-التوتر-المكتوم-بين-بايدن-وابن-سلمان-1060356559.html

يهتم بقطر ويتصل بنا عند المصلحة... تفاصيل جديدة حول "التوتر المكتوم" بين بايدن وابن سلمان

يهتم بقطر ويتصل بنا عند المصلحة... تفاصيل جديدة حول "التوتر المكتوم" بين بايدن وابن سلمان

لا يزال التوتر غير المعلن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قائما، في ظل تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول تخفيفه دون تقدم ملحوظ حتى... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:11+0000

2022-03-23T15:11+0000

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نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن 3 مصادر متطابقة، أن "إدارة بايدن حاولت ترتيب مكالمة بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، لكن توتّر العلاقة بين البلدين أصبح عميقا لدرجة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت"."كما يستاء قادة البلاد أيضًا من الاهتمام الذي أولته الولايات المتحدة لجارتهم الصغيرة قطر، بعد أن أدركوا أن الولايات المتحدة تتصل فقط عندما تحتاج إلى خدمة"، وفقا لبلومبرغ.ووفقا لتقرير الوكالة فقد أجبرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما تبعها من ارتفاع في أسعار النفط، على البحث عن علاقات وثيقة أكثر مع قادة المملكة النفطية، خاصّة ولي العهد محمد بن سلمان.وكانت الولايات المتحدة أرسلت عددا كبيرا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى المملكة العربية السعودية لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن، بحسب "وول ستريت جورنال".وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" هذا الشهر، إنه "لا يهتم"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه.وذكرت تقارير عدة في الأيام الماضية أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى أن الملك سلمان هو نظيره، ولذلك لا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له. (اقرأ عن التوتر بينهما)وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض حاول ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لكنهما تجاهلا الرد.وتحاول واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها" وفقا لشبكة "سي.إن.إن".

https://arabic.sputniknews.com/20220321/بايدن-يرضخ-أمام-محمد-بن-سلمان-أمريكا-تعيد-إرسال-أسلحة-بعدما-سحبتها-من-السعودية-1060249348.html

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