https://arabic.sputniknews.com/20220323/5-أسباب-تؤدي-إلى-اندلاع-الحرائق-المفاجئة-في-السيارات-1060340219.html

5 أسباب تؤدي إلى اندلاع الحرائق المفاجئة في السيارات

5 أسباب تؤدي إلى اندلاع الحرائق المفاجئة في السيارات

حذرت شرطة أبو ظبي وهيئة الدفاع المدني في الإمارة، السكان، اليوم الأربعاء، من أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمركبات، مرجعة أغلبها إلى إهمال السائقين لإجراءات... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T10:40+0000

2022-03-23T10:40+0000

2022-03-23T10:40+0000

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وأوضح الرائد عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبو ظبي أن هناك خمسة أسباب رئيسية لاشتعال الحرائق المفاجئة في المركبات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ومن بين هذه الأسباب؛ الإضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة، وترك مواد سائلة قد تحتوي على مكونات سريعة الاشتعال بالمركبة، وفقا للصقري.بين الأسباب أيضا؛ استخدام السائقين لمنتجات غير أصلية وغير متوافقة مع نظام كهرباء المركبة، ما يؤدي إلى اندلاع الحريق، والسبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خاصة في فصل الصيف، وأخيرا، تركيب قطع إضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص .من جهته أوضح المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة في هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.وأكد المسؤول على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات من خلال تنفيذ عمليات الصيانة على يد فني مختص لحماية المركبة وحماية مستخدميها، مشددا على إجراء الصيانة الدورية والتعامل مع ورش تصليح متخصصة.وأضاف أن الورش غير المتخصصة في حين يتمكن عمالها من إصلاح عطل ما إلا أنهم قد يتسببون في أعطال أخرى غير مقصودة، مشيرا إلى أهمية الاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

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