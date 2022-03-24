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ألمانيا تعلن عن خطر تراجع التصنيع بسبب أزمة الطاقة
ألمانيا تعلن عن خطر تراجع التصنيع بسبب أزمة الطاقة
قال عضو لجنة الطاقة في البوندستاغ، ستيفن كوتر، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، إنه ينبغي التخلي عن بعض مبادرات "التحول الأخضر". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لستيفن كوتر، إذا لم يتم فعل ذلك، فسوف لن تستمر زيادة ارتفاع الأسعار فحسب، بل وأيضًا تراجع التصنيع في ألمانيا في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل إنتاج الأمونيا أو الألمنيوم أو الفولاذ.وأوضح البرلماني قائلاً: "نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم، لن يتمكن المواطنون ببساطة من دفع الضرائب لتنفيذ تدابير المناخ". وفقًا لتقرير معهد ماكينزي غلوبال، سيتطلب انتقال "الطاقة الخضراء" 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 275 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي.اقرأ أيضا - ألمانيا والشركاء الأوروبيون يناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبلوبحسب المعهد، فإن الانتقال إلى انبعاثات الكربون الصفرية يجب أن يكون على الصعيد العالمي، ويشمل جميع قطاعات الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الألمانية من تبعات العقوبات المفروضة ضد روسيا على ألمانيا.وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن برلين لن ترفض الحوار مع موسكو، لأن الدبلوماسية مهمة.قد يعجبك أيضا - شركة قطرية تتلقى تأكيدا من ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال
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ألمانيا تعلن عن خطر تراجع التصنيع بسبب أزمة الطاقة

13:01 GMT 24.03.2022
© Sputnikألمانيا تعلن عن خطر تراجع التصنيع بسبب أزمة الطاقة
ألمانيا تعلن عن خطر تراجع التصنيع بسبب أزمة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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قال عضو لجنة الطاقة في البوندستاغ، ستيفن كوتر، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، إنه ينبغي التخلي عن بعض مبادرات "التحول الأخضر".
ووفقًا لستيفن كوتر، إذا لم يتم فعل ذلك، فسوف لن تستمر زيادة ارتفاع الأسعار فحسب، بل وأيضًا تراجع التصنيع في ألمانيا في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل إنتاج الأمونيا أو الألمنيوم أو الفولاذ.
وأوضح البرلماني قائلاً: "نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم، لن يتمكن المواطنون ببساطة من دفع الضرائب لتنفيذ تدابير المناخ".
وفقًا لتقرير معهد ماكينزي غلوبال، سيتطلب انتقال "الطاقة الخضراء" 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 275 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا - ألمانيا والشركاء الأوروبيون يناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل
وبحسب المعهد، فإن الانتقال إلى انبعاثات الكربون الصفرية يجب أن يكون على الصعيد العالمي، ويشمل جميع قطاعات الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الألمانية من تبعات العقوبات المفروضة ضد روسيا على ألمانيا.
وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن برلين لن ترفض الحوار مع موسكو، لأن الدبلوماسية مهمة.
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