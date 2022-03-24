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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-شملت-كامل-أعضاء-الدوما-ومؤسسات-دفاعية-1060397192.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا شملت كامل أعضاء الدوما ومؤسسات دفاعية
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا شملت كامل أعضاء الدوما ومؤسسات دفاعية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، شملت كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى مؤسسات دفاعية روسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:57+0000
2022-03-24T14:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن العقوبات الحالية "تنطبق الآن على أي معاملات بالذهب إذا كانت مرتبطة ببنك روسيا".بالإضافة إلى ذلك شملت العقوبات عشرات المؤسسات الدفاعية الروسية و48 مؤسسة روسية، و328 نائبا في مجلس الدوما، ليشكل كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي.وكان نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، قد أعلن أمس، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html
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العالم, روسيا

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا شملت كامل أعضاء الدوما ومؤسسات دفاعية

13:57 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، شملت كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى مؤسسات دفاعية روسية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن العقوبات الحالية "تنطبق الآن على أي معاملات بالذهب إذا كانت مرتبطة ببنك روسيا".
بالإضافة إلى ذلك شملت العقوبات عشرات المؤسسات الدفاعية الروسية و48 مؤسسة روسية، و328 نائبا في مجلس الدوما، ليشكل كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي.
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلة: نشر حاملة طائرات أمريكية لتنفيذ "حظر جوي محتمل" في أوكرانيا لكنها تواجه عقبة في المتوسط
13:00 GMT
وكان نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، قد أعلن أمس، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقال إيفانوف للصحفيين ردا على سؤال حول العقوبات: "يجري العمل عليها حاليا.. نعم يتم تحضيرها."

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.

وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".

وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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