https://arabic.sputniknews.com/20220324/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-شملت-كامل-أعضاء-الدوما-ومؤسسات-دفاعية-1060397192.html

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا شملت كامل أعضاء الدوما ومؤسسات دفاعية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا شملت كامل أعضاء الدوما ومؤسسات دفاعية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، شملت كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى مؤسسات دفاعية روسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:57+0000

2022-03-24T13:57+0000

2022-03-24T14:24+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن العقوبات الحالية "تنطبق الآن على أي معاملات بالذهب إذا كانت مرتبطة ببنك روسيا".بالإضافة إلى ذلك شملت العقوبات عشرات المؤسسات الدفاعية الروسية و48 مؤسسة روسية، و328 نائبا في مجلس الدوما، ليشكل كامل أعضاء مجلس الدوما الروسي.وكان نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، قد أعلن أمس، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html

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العالم, روسيا