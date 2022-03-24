https://arabic.sputniknews.com/20220324/أمريكي-يزيل-الثلوج-من-أمام-منزله-باستخدام-سيارة-لعبة-فيديو-1060378234.html
أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو
أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا أمريكيا يستخدم "سيارة لعبة" لإزالة الثلوج المتراكمة أمام منزله. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:00+0000
2022-03-24T09:00+0000
2022-03-24T09:53+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو سيارة صغيرة الحجم يتحكم بها صاحبها عن بعد، تتحرك ذهابا وإيابا لتزيل بجرافتها الصغيرة كمية ضئيلة من الثلوج في كل مرة.ونجحت السيارة بعد عدة مرات من الذهاب والإياب في نفس المكان في إزالة كمية ضئيلة من الجليد، ما يعني أن الأمر يتطلب مجهودا مضنيا ووقتا يمتد لأيام لتحقيق نتائج ملموسة بتلك السيارة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو
09:00 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا أمريكيا يستخدم "سيارة لعبة" لإزالة الثلوج المتراكمة أمام منزله.
ويظهر الفيديو سيارة صغيرة الحجم يتحكم بها صاحبها عن بعد، تتحرك ذهابا وإيابا لتزيل بجرافتها الصغيرة كمية ضئيلة من الثلوج في كل مرة.
ونجحت السيارة بعد عدة مرات من الذهاب والإياب في نفس المكان في إزالة كمية ضئيلة من الجليد، ما يعني أن الأمر يتطلب مجهودا مضنيا ووقتا يمتد لأيام لتحقيق نتائج ملموسة بتلك السيارة.