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https://arabic.sputniknews.com/20220324/أمريكي-يزيل-الثلوج-من-أمام-منزله-باستخدام-سيارة-لعبة-فيديو-1060378234.html
أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو
أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا أمريكيا يستخدم "سيارة لعبة" لإزالة الثلوج المتراكمة أمام منزله. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو سيارة صغيرة الحجم يتحكم بها صاحبها عن بعد، تتحرك ذهابا وإيابا لتزيل بجرافتها الصغيرة كمية ضئيلة من الثلوج في كل مرة.ونجحت السيارة بعد عدة مرات من الذهاب والإياب في نفس المكان في إزالة كمية ضئيلة من الجليد، ما يعني أن الأمر يتطلب مجهودا مضنيا ووقتا يمتد لأيام لتحقيق نتائج ملموسة بتلك السيارة.
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أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله باستخدام سيارة لعبة... فيديو

09:00 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.03.2022)
© Sputnik . aussama diyoubموجة ثلوج ربيعية تفاجئ جبال وسط سوريا
موجة ثلوج ربيعية تفاجئ جبال وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . aussama diyoub
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا أمريكيا يستخدم "سيارة لعبة" لإزالة الثلوج المتراكمة أمام منزله.
ويظهر الفيديو سيارة صغيرة الحجم يتحكم بها صاحبها عن بعد، تتحرك ذهابا وإيابا لتزيل بجرافتها الصغيرة كمية ضئيلة من الثلوج في كل مرة.
ونجحت السيارة بعد عدة مرات من الذهاب والإياب في نفس المكان في إزالة كمية ضئيلة من الجليد، ما يعني أن الأمر يتطلب مجهودا مضنيا ووقتا يمتد لأيام لتحقيق نتائج ملموسة بتلك السيارة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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