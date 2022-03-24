https://arabic.sputniknews.com/20220324/أنطونوف-تصريحات-واشنطن-حول-جرائم-الحرب-في-أوكرانيا-تجاوز-للمنطق-وشيطنة-لموسكو-1060370705.html

أنطونوف: تصريحات واشنطن حول "جرائم حرب" مزعومة في أوكرانيا تجاوز للمنطق وشيطنة لموسكو

أنطونوف: تصريحات واشنطن حول "جرائم حرب" مزعومة في أوكرانيا تجاوز للمنطق وشيطنة لموسكو

اعتبر السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول "جرائم حرب" روسية مزعومة في أوكرانيا، تجاوز للمنطق، ومحاولة لشيطنة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T02:37+0000

2022-03-24T02:37+0000

2022-03-24T03:09+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أناتولي أنطونوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في تصريحات نقلتها قناة تليغرام التابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، إن "مثل هذه التعليقات تتجاوز المنطق"، مضيفا أنه واثق من أن تلك الاتهامات "محاولة من واشنطن لشيطنة روسيا في أعين الجميع، وإذكاء لرهاب روسيا والخوف منها".ولفت السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن" إزهاق مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، بجانب تدمير دول، وتسببت في عشرات الكوارث الإنسانية، وخلق بؤر للإرهاب الدولي".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/سبوتنيك-تحصل-على-وثائق-حول-تدريبات-بريطانيا-لجنود-أوكران-للقتال-في-دونباس-1060370181.html

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أناتولي أنطونوف