https://arabic.sputniknews.com/20220324/أوكرانيا-تطالب-الناتو-بمساعدة-غير-محدودة-لتتحول-من-الدفاع-إلى-الهجوم-1060419986.html

أوكرانيا تطالب الناتو بمساعدة "غير محدودة" لتتحول من الدفاع إلى الهجوم

أوكرانيا تطالب الناتو بمساعدة "غير محدودة" لتتحول من الدفاع إلى الهجوم

طالب رأس النظام الأوكراني حلف "الناتو" اليوم الخميس، بإنقاذ بلاده عبر تقديم مساعدة عسكرية شاملة للسماح لقواتها المسلحة بتحويل "دفاعها إلى هجوم". 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T16:22+0000

2022-03-24T16:22+0000

2022-03-24T16:22+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059871000_0:41:3493:2006_1920x0_80_0_0_a17b0f5a17d50428ad307009a9fdeffe.jpg

وفي خطاب عبر الفيديو، قال فلاديمير زيلينسكي لقادة حلف شمال الأطلسي بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده شهدت "شهرا من المقاومة البطولية.. شهرا من أحلك المعاناة"، بحسب "فرانس برس".وأضاف زيلينسكي: "لإنقاذ الناس ومدننا، تحتاج أوكرانيا إلى مساعدة عسكرية دون قيود، بنفس الطريقة التي تستخدم بها روسيا ترسانتها الكاملة دون قيود ضدنا".ويريد زيلينسكي من "الناتو" مساعدة أوكرانيا في شن هجوم بطائرات مقاتلة أكثر تطورا وأنظمة دفاع صاروخي ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للسفن، وفقا لما نقلته الوكالة.وفي إشارة إلى قمم الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قال: "في هذه القمم الثلاث سنرى؛ من هو الصديق، ومن هو الشريك، ومن خاننا من أجل المال".بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها، فيما تواصل البلدان الغربية تزويد النظام الأوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-يزود-أوكرانيا-بمعدات-دفاعية-ضد-الأسلحة-الكيميائية-والنووية-1060356969.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا