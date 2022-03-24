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إسرائيل تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية.. فيديو
إسرائيل تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية.. فيديو
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما أسماه بأكبر عملية تهريب للأسلحة من الحدود اللبنانية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:02+0000
2022-03-24T14:17+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير فيديو لها، مساء اليوم الخميس، أنه تم ضبط 61 مسدسا وبندقية ونصف كيلو غرام من المخدرات، موضحة أن قيمة ما تم ضبطه من أسلحة ومخدرات يقدر بـ 3.5 مليون شيكل.ونقلت القناة العبرية على لسان شميون لافي، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن إحباط الجيش الإسرائيلي تهريب هذا الكم الكبير من الأسلحة قد أنقذ أرواح عشرات السكان في هذه المنطقة.وأكدت أنه بالتنسيق بين الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تم إحباط 58 مسدسا، و3 بنادق من طراز m16 وحوالي نصف كيلوغرام من المخدرات.وأشارت القناة إلى أنه بعد مطاردة مكثفة تم اعتقال 3 أشخاص من سكان مدينة طوبا، لافتة إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية نجحت الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية في إحباط عمليات تهريب 120 أسلحة.
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إسرائيل تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية.. فيديو

14:02 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 24.03.2022)
© Sputnik3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"
3 بنادق هجومية روسية تشارك في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما أسماه بأكبر عملية تهريب للأسلحة من الحدود اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير فيديو لها، مساء اليوم الخميس، أنه تم ضبط 61 مسدسا وبندقية ونصف كيلو غرام من المخدرات، موضحة أن قيمة ما تم ضبطه من أسلحة ومخدرات يقدر بـ 3.5 مليون شيكل.
ونقلت القناة العبرية على لسان شميون لافي، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن إحباط الجيش الإسرائيلي تهريب هذا الكم الكبير من الأسلحة قد أنقذ أرواح عشرات السكان في هذه المنطقة.
وأكدت أنه بالتنسيق بين الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تم إحباط 58 مسدسا، و3 بنادق من طراز m16 وحوالي نصف كيلوغرام من المخدرات.
وأشارت القناة إلى أنه بعد مطاردة مكثفة تم اعتقال 3 أشخاص من سكان مدينة طوبا، لافتة إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية نجحت الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية في إحباط عمليات تهريب 120 أسلحة.
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