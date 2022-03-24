إسرائيل تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية.. فيديو
14:02 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 24.03.2022)
© Sputnik3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"
© Sputnik
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما أسماه بأكبر عملية تهريب للأسلحة من الحدود اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير فيديو لها، مساء اليوم الخميس، أنه تم ضبط 61 مسدسا وبندقية ونصف كيلو غرام من المخدرات، موضحة أن قيمة ما تم ضبطه من أسلحة ومخدرات يقدر بـ 3.5 مليون شيكل.
סוכלה הברחת הנשק הגדולה ביותר מגבול לבנון: 61 אקדחים ורובים נתפסו, ויחד איתם חצי קילו סמים. שווי הסחורה שנתפסה - 3.5 מיליון שקלים. מפקד מחוז צפון ניצב שמעון לביא: "אנחנו הצלנו כאן חיים של כמה עשרות תושבים"@rubih67 https://t.co/ARSnqqmz2V— כאן חדשות (@kann_news) March 24, 2022
(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/CtdL5eMmiI
ونقلت القناة العبرية على لسان شميون لافي، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن إحباط الجيش الإسرائيلي تهريب هذا الكم الكبير من الأسلحة قد أنقذ أرواح عشرات السكان في هذه المنطقة.
وأكدت أنه بالتنسيق بين الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تم إحباط 58 مسدسا، و3 بنادق من طراز m16 وحوالي نصف كيلوغرام من المخدرات.
סיכול הברחת הנשק הגדולה בהיסטוריה מגבול לבנון: המשטרה וצה"ל תפסו 61 כלי נשק וסמים בשווי 3.5 מיליון ש"ח. שלושה תושבי טובא זנגריא נעצרו@Doron_Kadosh pic.twitter.com/hMrNJuydAY— גלצ (@GLZRadio) March 24, 2022
وأشارت القناة إلى أنه بعد مطاردة مكثفة تم اعتقال 3 أشخاص من سكان مدينة طوبا، لافتة إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية نجحت الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية في إحباط عمليات تهريب 120 أسلحة.