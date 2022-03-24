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إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إسرائيل-تقول-إنها-محايدة-في-أزمة-أوكرانيا-خشية-سقوط-طياريها-أسرى-في-سوريا-1060418983.html
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بلاده تتخذ موقف محايد في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:57+0000
2022-03-24T16:03+0000
إسرائيل
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وحسب صحيفة "معاريف"، جاء ذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، اليوم الخميس.وأضاف لابيد أن موقف حكومته من الحرب الروسية في أوكرانيا تقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا. وأوضح "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".وتابع "يجب أن نمنع احتمال إسقاط طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرة حربية إسرائيلية في أي هجمات بسوريا.
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا

15:57 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 24.03.2022)
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENO
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يتبع
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بلاده تتخذ موقف محايد في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا.
وحسب صحيفة "معاريف"، جاء ذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، اليوم الخميس.
وأضاف لابيد أن موقف حكومته من الحرب الروسية في أوكرانيا تقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا.
وأوضح "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".
وتابع "يجب أن نمنع احتمال إسقاط طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرة حربية إسرائيلية في أي هجمات بسوريا.
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