https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-إيران-ترفض-خفض-التصعيد-مقابل-رفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-وتقدم-اقتراحا-إلى-أمريكا-1060371926.html

إعلام: إيران ترفض خفض التصعيد مقابل رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وتقدم اقتراحا إلى أمريكا

إعلام: إيران ترفض خفض التصعيد مقابل رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وتقدم اقتراحا إلى أمريكا

كشف وسائل إعلام أمريكية، عن رفض إيران خفض التصعيد في المنطقة، مقابل إزالة الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T06:22+0000

2022-03-24T06:22+0000

2022-03-24T06:22+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/49/1018674961_0:4:4836:2724_1920x0_80_0_0_5d4f845da3183518ab168b6e91a309ec.jpg

ونقل موقع أكسيوس الإخباري، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن "إيران لم توافق على الالتزام علنا بخفض التصعيد في المنطقة، مقابل إزالة الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب".وأضاف الموقع أن "المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي تفاوض في الأسابيع الأخيرة بشكل غير مباشر مع الإيرانيين بشأن النقطة الخاصة بالحرس الثوري عبر المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية في فيينا إنريكي مورا"، متابعا أن "إيران اقترحت تسليم أمريكا خطابا خاصا لتعهدها بخفض التصعيد بدلا من الإفصاح عن الأمر بشكل علني".وكان "أكسيوس"، أكد الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك مقابل التزام إيراني علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد ألمح بذلك خلال زيارته إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، من أن الرئيس جو بايدن يخطط لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام إيراني بعدم استهداف أمريكيين.هذا ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغت الإيرانيين في آخر الرسائل، أنها مستعدة لرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لكن "فيلق القدس" المكلف بالعمليات الخارجية للحرس، يستثنى من أي قرار مماثل، لأن وضعيته مختلفة والعقوبات المفروضة عليه جاءت قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة النووية عام 2018".وأضاف المصدر، أن"طهران ردت على الشرط الأمريكي الجديد باستثناء "فيلق القدس" من رفع العقوبات، بالتشديد على أن الحرس الثوري مجموعة واحدة، وأن رفع العقوبات عنه يجب أن يكون كاملا، أي يجب أن يشمل فيلق القدس أيضا".وتابع: "طهران ربطت الموافقة على مطلب واشنطن بالدخول في تهدئة مع إسرائيل، بالحصول على تعهد أمريكي بمنع الدولة العبرية من مهاجمتها أو أي من حلفائها، وكذلك رفع "حزب الله" اللبناني من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة "أنصار الله" في اليمن".وطالبت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة الماضي، الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في عام 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/صحيفة-إيران-ترفض-الشرط-الأمريكي-لرفع-العقوبات-عن-الحرس-الثوري-1060276427.html

https://arabic.sputniknews.com/20220318/بماذا-علقت-إسرائيل-على-بحث-أمريكا-شطب-الحرس-الثوري-من-لائحة-الإرهاب-1060058691.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني