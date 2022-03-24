https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-رئيس-مكتب-زيلينسكي-يجدد-طلب-بلاده-تقديم-مساعدة-عسكرية-إسرائيلية-1060419473.html

إعلام: رئيس مكتب زيلينسكي يجدد طلب بلاده تقديم مساعدة عسكرية إسرائيلية

إعلام: رئيس مكتب زيلينسكي يجدد طلب بلاده تقديم مساعدة عسكرية إسرائيلية

جددت الحكومة الأوكرانية طلبها من إسرائيل تقديم مساعدات عسكرية وتقنية خلال الأزمة الجارية مع روسيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T16:07+0000

2022-03-24T16:07+0000

2022-03-24T16:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية لقاء مع أندريه يارماك، مدير مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، جدد من خلاله طلب كييف تقديم مساعدات عسكرية وتقنية من إسرائيل، خاصة المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، وبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، الذي تنتجه شركة "nso" الإسرائيلية للتقنيات الحديثة.وحول إمكانية عقد قمة ثلاثية في إسرائيل، ادعى المسؤول الأوكراني، أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت يحاول الوساطة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأنه يحاول أو يبذل قصارى جهده في هذا الشأن لإنجاح مثل هذه القمة، متمنيا عقد هذه القمة في إسرائيل بالفعل.وشدد أندريه يارماك، الذي وصفته القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه أحد أبرز المساعدين للرئيس الأوكراني، وأحد المؤثرين في البلاد، على أن كييف تريد أن تكون تل أبيب إحدى الدول الضامنة لأي اتفاقية مستقبلية بين أوكرانيا وروسيا.وفي سياق متصل، قال ميخائيل فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي، اليوم الخميس، إن بلاده معنية باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس.وكانت وسائل إعلام بريطانية أفادت، الأربعاء، بأن إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا.وأوضحت صحيفة الغارديان أن هذا الرفض الإسرائيلي يكشف وجود نظرة ثاقبة لإسرائيل بشأن العلاقة مع روسيا من جانب، والعلاقة من أوكرانيا من جانب آخر، وهو ما دفعها إلى رفض الطلب الأوكراني.وأشارت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن حكومة أوكرانيا تمارس الضغوط على نظيرتها الإسرائيلية منذ العام 2019، بهدف الحصول على موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية للسماح بشراء برنامج التجسس "بيغاسوس"، ولكن تل أبيب كانت ترفض دوما.وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-معاملة-زيلينسكي-لإسرائيل-مزيج-بين-الإساءة-والمغازلة-1060385674.html

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