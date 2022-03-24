عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إيران-تلقينا-رسائل-متضاربة-من-السعودية-بشأن-تطبيع-العلاقات-1060422326.html
إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات
إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:40+0000
2022-03-24T17:40+0000
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg
وحسب "رويترز"، أضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية".وتابع "نتوقع أن يتصرف السعوديين وفقا لمصلحة المنطقة".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تكشف-مصير-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-مع-السعودية-1059876192.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_182bf5cb40c5f5fc7c2c9cbea9ef842f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران

إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات

17:40 GMT 24.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية.
وحسب "رويترز"، أضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية".
وأشار إلى أن "طهران تلقت حتى الآن رسائل متباينة من المملكة".
وتابع "نتوقع أن يتصرف السعوديين وفقا لمصلحة المنطقة".
وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
إيران تكشف مصير الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية
14 مارس, 09:46 GMT
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала