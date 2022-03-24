https://arabic.sputniknews.com/20220324/إيران-تلقينا-رسائل-متضاربة-من-السعودية-بشأن-تطبيع-العلاقات-1060422326.html
إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات
إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:40+0000
2022-03-24T17:40+0000
2022-03-24T17:40+0000
السعودية
إيران
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وحسب "رويترز"، أضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية".وتابع "نتوقع أن يتصرف السعوديين وفقا لمصلحة المنطقة".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تكشف-مصير-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-مع-السعودية-1059876192.html
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السعودية, إيران
إيران: تلقينا رسائل متضاربة من السعودية بشأن تطبيع العلاقات
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية.
وحسب "رويترز"، أضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران
ترحب بعودة العلاقات مع السعودية".
وأشار إلى أن "طهران تلقت حتى الآن رسائل متباينة من المملكة".
وتابع "نتوقع أن يتصرف السعوديين وفقا لمصلحة المنطقة".
وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات
في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية
في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.