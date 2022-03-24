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إيران تهاجم المجتمع الدولي وتتهم السعودية بتحويل اليمن إلى "أكبر كارثة إنسانية في القرن"
إيران تهاجم المجتمع الدولي وتتهم السعودية بتحويل اليمن إلى "أكبر كارثة إنسانية في القرن"
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بالتزامن مع العام السابع من الحرب في اليمن، مؤكدة أن "العدوان العسكري على اليمن بقيادة السعودية جعله يعيش أكبر... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الإيرانية إن "الحرب المدمرة على اليمن تدخل في عامها الثامن بينما يعاني المدنيون والنساء والأطفال الأبرياء من تداعياتها المباشرة وغير المباشرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضافت أن "الحرب أدت إلى دمار البنى التحتية والنظام الصحي في اليمن وأرخت بظلالها على الاقتصاد والتعليم والصحة والعلاج في هذا البلد".واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، "معايير مجلس الأمن المزدوجة بأنها تقف وراء استمرار انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان في اليمن".وأكد البيان، أن "إيران طالما تدعم أي جهود و مبادرة عادلة لوضع حد للحصار ووقف إطلاق النار وانطلاق الحوار اليمني- اليمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية وتوكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في اليمن".ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تنتقد-نهج-مجلس-الأمن-الدولي-المنحاز-في-أزمة-اليمن-1059899415.html
https://arabic.sputniknews.com/20220322/طهران-دول-المنطقة-هي-المستفیدة-الرئيسية-من-تحسين-العلاقات-الإيرانية-السعودية-1060296880.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
إيران تهاجم المجتمع الدولي وتتهم السعودية بتحويل اليمن إلى "أكبر كارثة إنسانية في القرن"
08:57 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بالتزامن مع العام السابع من الحرب في اليمن، مؤكدة أن "العدوان العسكري على اليمن بقيادة السعودية جعله يعيش أكبر كارثة إنسانية في القرن".
وقالت الخارجية الإيرانية إن "الحرب المدمرة على اليمن تدخل في عامها الثامن بينما يعاني المدنيون والنساء والأطفال الأبرياء من تداعياتها المباشرة وغير المباشرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضافت أن "الحرب أدت إلى دمار البنى التحتية والنظام الصحي في اليمن وأرخت بظلالها على الاقتصاد والتعليم والصحة والعلاج في هذا البلد".
وتابع البيان أن "المعتدين قاموا بقصف اليمن بالصواريخ وفرضوا الحصار على الشعب اليمني لممارسة الضغط عليهم بهدف انتزاع التنازلات السياسية والعسكرية بينما فرض الحصار عليه من البحر والبر والجو في أشد حرب اقتصادية لمنع وصول الأدوية والأغذية والوقود وما يحتاجه الشعب اليمني".
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، "معايير مجلس الأمن المزدوجة
بأنها تقف وراء استمرار انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان في اليمن".
وأكد البيان، أن "إيران طالما تدعم أي جهود و مبادرة عادلة لوضع حد للحصار ووقف إطلاق النار وانطلاق الحوار اليمني- اليمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية وتوكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في اليمن".
ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية
والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.