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https://arabic.sputniknews.com/20220324/إيران-لا-نتعجب-لغضب-الكيان-الصهيوني-من-الحرس-الثوري-باعتباره-القوة-الأكثر-حسما-في-المنطقة-1060374707.html
إيران: لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من الحرس الثوري باعتباره القوة الأكثر حسما في المنطقة
إيران: لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من الحرس الثوري باعتباره القوة الأكثر حسما في المنطقة
قالت إيران، إن "حياة كيان الاحتلال الصهيوني في القدس تعتمد على خلق حالة من عدم الاستقرار على حساب الآخرين". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:47+0000
2022-03-24T07:47+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إسماعيل بقائي هامانه: "الصهيونية تزعزع الاستقرار بطبيعتها، وهذه الحقيقة واضحة طوال حياتها القصيرة ولكن المأساوية للكيان الصهيوني"، متابعا: "العنصر الذي ضمن بقاء هذا الكيان ما هو إلا استمرار للتوترات والصدامات بين الغرب والمجتمعات الإسلامية، وهذه سمة ذاتيه وليست صدفة في فلسفة الصهيونية". وأردف المندوب الإيراني، في كلمته التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية، "لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من حرس الثورة الإسلامية باعتباره القوة الأكثر حسماً التي تسعى للقضاء على داعش والتطرف العنيف والإرهاب في المنطقة".وطالبت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة الماضي، الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-إيران-ترفض-خفض-التصعيد-مقابل-رفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-وتقدم-اقتراحا-إلى-أمريكا-1060371926.html
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الأخبار
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

إيران: لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من الحرس الثوري باعتباره القوة الأكثر حسما في المنطقة

07:47 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قالت إيران، إن "حياة كيان الاحتلال الصهيوني في القدس تعتمد على خلق حالة من عدم الاستقرار على حساب الآخرين".
وأضاف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إسماعيل بقائي هامانه: "الصهيونية تزعزع الاستقرار بطبيعتها، وهذه الحقيقة واضحة طوال حياتها القصيرة ولكن المأساوية للكيان الصهيوني"، متابعا: "العنصر الذي ضمن بقاء هذا الكيان ما هو إلا استمرار للتوترات والصدامات بين الغرب والمجتمعات الإسلامية، وهذه سمة ذاتيه وليست صدفة في فلسفة الصهيونية".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
إعلام: إيران ترفض خفض التصعيد مقابل رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وتقدم اقتراحا إلى أمريكا
06:22 GMT
وأردف المندوب الإيراني، في كلمته التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية، "لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من حرس الثورة الإسلامية باعتباره القوة الأكثر حسماً التي تسعى للقضاء على داعش والتطرف العنيف والإرهاب في المنطقة".
وطالبت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة الماضي، الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في عام 2019.
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