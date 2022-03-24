https://arabic.sputniknews.com/20220324/إيطاليا-تطالب-مواطنيها-بعدم-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-وتهدد-بمعاقبة-المخالفين-1060422012.html
إيطاليا تطالب مواطنيها بعدم الذهاب للقتال في أوكرانيا وتهدد بمعاقبة المخالفين
إيطاليا تطالب مواطنيها بعدم الذهاب للقتال في أوكرانيا وتهدد بمعاقبة المخالفين
قالت إيطاليا، اليوم الخميس، إنه يتعين على مواطنيها عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الإيطاليين وقعوا للانضمام إلى جانب قوات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:44+0000
2022-03-24T17:44+0000
2022-03-24T17:44+0000
روسيا
إيطاليا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيان لوزارة الخارجية إن مثل هذا السلوك "يمكن اعتباره ذا صلة جنائية بموجب التشريع الحالي"، وكرر نصيحته بأن الإيطاليين يجب ألا يدخلوا أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".قدر أوجينيو سبينا، رئيس وحدة الشرطة الإيطالية المكلفة بالتحقيق في الإرهاب والتطرف، أن، نحو 20 إيطاليا يقاتلون في أوكرانيا.أنشأت كييف فيلقا "دوليا" للأجانب وحث رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرباء علنا على "القتال جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين". وقال لاحقا إن أكثر من 16 ألف أجنبي تطوعوا.من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن أي مقاتل قد يواجه اتهامات بارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية تعرض إيطاليا للحرب، وتجنيد أفراد أو تسليحهم لخدمة دولة أخرى.في وقت سابق هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لأوكرانيا تقوم بتجنيد مواطنين أجانب في فيلق زيلينسكي.وبشأن الضربة العسكرية التي وجهت للمرتزقة المسلحين في مدينة لفوف قالت زاخاروفا: "إن الضربة التي وجهتها القوات المسلحة الروسية لقاعدة تدريب للمرتزقة بالقرب من لفوف، أعادت هؤلاء إلى رشدهم آمل أن يبقى هذا العلاج الوقائي منبهاً لكل من يرغب في القدوم إلى أوكرانيا".وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تترك جرائم القوميين في أوكرانيا دون عقاب، قائلة: "بغض النظر عن عدد مقاطع الفيديو التي يتم نشرها فإن الحقيقة ستظل تنتشر وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا تمر الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/أنطونوف-عسكرة-أوكرانيا-بالمرتزقة-يهدد-أوروبا-والعالم-وإرسال-الأسلحة-أمر-غير-مقبول-1060328859.html
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ملياردير-أمريكي-يحرض-كييف-على-مهاجمة-الأراضي-الروسية-كما-فعلت-بلاده-مع-اليابان-1060421145.html
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روسيا, إيطاليا, أخبار أوكرانيا
إيطاليا تطالب مواطنيها بعدم الذهاب للقتال في أوكرانيا وتهدد بمعاقبة المخالفين
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قالت إيطاليا، اليوم الخميس، إنه يتعين على مواطنيها عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الإيطاليين وقعوا للانضمام إلى جانب قوات كييف.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن مثل هذا السلوك "يمكن اعتباره ذا صلة جنائية بموجب التشريع الحالي"، وكرر نصيحته بأن الإيطاليين يجب ألا يدخلوا أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".
قدر أوجينيو سبينا، رئيس وحدة الشرطة الإيطالية المكلفة بالتحقيق في الإرهاب والتطرف، أن، نحو 20 إيطاليا يقاتلون في أوكرانيا
.
أنشأت كييف فيلقا "دوليا" للأجانب وحث رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرباء علنا على "القتال جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين". وقال لاحقا إن أكثر من 16 ألف أجنبي تطوعوا.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن أي مقاتل قد يواجه اتهامات بارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية تعرض إيطاليا للحرب، وتجنيد أفراد أو تسليحهم لخدمة دولة أخرى.
في وقت سابق هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لأوكرانيا تقوم بتجنيد مواطنين أجانب في فيلق زيلينسكي.
وبشأن الضربة العسكرية التي وجهت للمرتزقة المسلحين في مدينة لفوف قالت زاخاروفا: "إن الضربة التي وجهتها القوات المسلحة الروسية لقاعدة تدريب للمرتزقة
بالقرب من لفوف، أعادت هؤلاء إلى رشدهم آمل أن يبقى هذا العلاج الوقائي منبهاً لكل من يرغب في القدوم إلى أوكرانيا".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تترك جرائم القوميين في أوكرانيا دون عقاب، قائلة: "بغض النظر عن عدد مقاطع الفيديو التي يتم نشرها فإن الحقيقة ستظل تنتشر وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا تمر الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب".