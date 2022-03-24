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https://arabic.sputniknews.com/20220324/ابنة-الفنان-أحمد-حلاوة-تكشف-آخر-تطورات-حالته-الصحية-1060382762.html
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف آخر تطورات حالته الصحية
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف آخر تطورات حالته الصحية
كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات حالته الصحية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:20+0000
2022-03-24T10:20+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت هبة حلاوة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن حالة والدها كما هي ولم يحدث تطور كبير.وأضافت أن والدها يتواجد الآن على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.وأكدت ابنة الفنان أحمد حلاوة أن "الحال يبقى كما هو عليه دون جديد".يشار إلى طلب هبة أحمد حلاوة من جمهوره، الدعاء له بسبب حالته الحرجة، قائلة "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعوله".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/ابنة-الفنان-أحمد-حلاوة-تعلن-إصابة-والداتها-بجلطة-بسبب-الشائعات-1059975814.html
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أخبار الفنانين في مصر

ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف آخر تطورات حالته الصحية

10:20 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات حالته الصحية.
وقالت هبة حلاوة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن حالة والدها كما هي ولم يحدث تطور كبير.
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
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وأضافت أن والدها يتواجد الآن على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.
وأكدت ابنة الفنان أحمد حلاوة أن "الحال يبقى كما هو عليه دون جديد".
يشار إلى طلب هبة أحمد حلاوة من جمهوره، الدعاء له بسبب حالته الحرجة، قائلة "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعوله".
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