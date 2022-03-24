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https://arabic.sputniknews.com/20220324/ابن-حنان-ترك-يعلن-تعرضها-لأزمة-صحية-1060393531.html
ابن حنان ترك يعلن تعرضها لأزمة صحية
ابن حنان ترك يعلن تعرضها لأزمة صحية
كشف آدم، نجل الفنانة المصرية حنان ترك، اليوم الخميس، عن تعرض والدته لأزمة صحية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:18+0000
2022-03-24T13:18+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال آدم، عبر خاصية الأستوري بحسابه في موقع "إنستغرام": "أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي".ولم يكشف ابن الفنانة والدته لأزمة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل ، وذلك عبر خاصية الاستورى علي إنستجرام .وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ابنة-الفنان-أحمد-حلاوة-تكشف-آخر-تطورات-حالته-الصحية-1060382762.html
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أخبار الفنانين في مصر

ابن حنان ترك يعلن تعرضها لأزمة صحية

13:18 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / AMR AHMADالفنانة المصرية، حنان ترك، مع المخرج، سعيد حامد، في اليوم الأول من تصوير مسلسل "هانم بنت باشا"، 2009
الفنانة المصرية، حنان ترك، مع المخرج، سعيد حامد، في اليوم الأول من تصوير مسلسل هانم بنت باشا، 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / AMR AHMAD
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كشف آدم، نجل الفنانة المصرية حنان ترك، اليوم الخميس، عن تعرض والدته لأزمة صحية.
وقال آدم، عبر خاصية الأستوري بحسابه في موقع "إنستغرام": "أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي".
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف آخر تطورات حالته الصحية
10:20 GMT
ولم يكشف ابن الفنانة والدته لأزمة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل ، وذلك عبر خاصية الاستورى علي إنستجرام .
وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.
وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".
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