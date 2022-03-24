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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المزدوج الذي ضرب الصومال إلى 30 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المزدوج الذي ضرب الصومال إلى 30 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا هجوم مزدوج في وسط الصومال، ليل الأربعاء، إلى أكثر من 30، حسبما أعلن قائد الشرطة في منطقة بلدوين لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:56+0000
2022-03-24T11:56+0000
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وأوضح قائد الشرطة العقيد إسحاق علي عبد الله قائلا: "ما زلنا نحاول تحديد العدد الإجمالي للضحايا، لكن حتى الآن تأكد لنا مقتل أكثر من 30 شخصًا في الانفجار الثاني وحده، الذي نجم عن انفجار سيارة مفخخة".وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية. وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار.
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العالم العربي, الصومال

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المزدوج الذي ضرب الصومال إلى 30 قتيلا

11:56 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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ارتفع عدد ضحايا هجوم مزدوج في وسط الصومال، ليل الأربعاء، إلى أكثر من 30، حسبما أعلن قائد الشرطة في منطقة بلدوين لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.
وأوضح قائد الشرطة العقيد إسحاق علي عبد الله قائلا: "ما زلنا نحاول تحديد العدد الإجمالي للضحايا، لكن حتى الآن تأكد لنا مقتل أكثر من 30 شخصًا في الانفجار الثاني وحده، الذي نجم عن انفجار سيارة مفخخة".
وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.
وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".
وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار.
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