https://arabic.sputniknews.com/20220324/الأمم-المتحدة-600-مدني-قتلوا-في-مالي-العام-الماضي-1060427246.html
الأمم المتحدة: 600 مدني قتلوا في مالي العام الماضي
الأمم المتحدة: 600 مدني قتلوا في مالي العام الماضي
أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 600 مدني في مالي لقوا مصرعهم العام الماضي جراء أعمال عنف نسب أغلبها لمجموعات مسلحة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:06+0000
2022-03-24T20:06+0000
2022-03-24T20:06+0000
أخبار مالي
قتلى
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وذكر تقرير صادر، اليوم الخميس، عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أن أعمال العنف نسبت كذلك إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلّحة، بحسب "فرانس برس".وذكرت مذكرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، أن الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي شهدت ارتفاعا في حصيلة القتلى بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام.وأوضحت المذكرة أن 318 شخصا لقوا مصرعهم جراء أعمال عنف تم تسجيلها في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصا في النصف الأول منه.في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مالي-مقتل-4-جنود-وإصابة-17-في-هجومين-وسط-البلاد-1060286594.html
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أخبار مالي, قتلى
الأمم المتحدة: 600 مدني قتلوا في مالي العام الماضي
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أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 600 مدني في مالي لقوا مصرعهم العام الماضي جراء أعمال عنف نسب أغلبها لمجموعات مسلحة.
وذكر تقرير صادر، اليوم الخميس، عن بعثة الأمم المتحدة
في البلاد، أن أعمال العنف نسبت كذلك إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلّحة، بحسب "فرانس برس".
وذكرت مذكرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، أن الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي شهدت ارتفاعا في حصيلة القتلى بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام.
وأوضحت المذكرة أن 318 شخصا لقوا مصرعهم جراء أعمال عنف تم تسجيلها في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصا في النصف الأول منه.
في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني.