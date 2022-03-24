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الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي
الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي
ما فتئت أجهزة الإعلام البريطانية تخيف المواطنين بالأحاديث عن الأسلحة الجديدة الروسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T05:57+0000
2022-03-24T05:57+0000
العالم
روسيا
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وتحدثت بوابة "ذي صن" أخيرا للبريطانيين عما سمّته بـ"سلاح يوم القيامة"، زاعمة أن في مقدور السلاح الخارق الروسي هذا أن يغمر بلدانا كاملة في الماء في غضون دقائق معدودة.وأشار المعلقون إلى أن هذا الخبر أخاف البريطانيين أكثر من الجيش الروسي الذي يقوم بتنفيذ العملية العسكرية المتميزة في أوكرانيا رغم أن ناشر هذا الخبر لفت اهتمامهم إلى "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينشر بعد سلاحا كهذا على أرض الواقع".و"سلاح يوم القيامة" عبارة عن طوربيدات (صواريخ بحرية) ذات رؤوس نووية تحملها غواصة "بوسيدون" وهي غواصة مسيّرة خالية من طاقم بشري. وبحسب ناشر الخبر فإن تفجير هذه الطوربيدات ينتج موجات تسونامي ارتفاعها 330 قدما.وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها أجهزة الإعلام البريطانية ببعبع اسمه "بوسيدون" في وجه الإنجليز.
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العالم, روسيا

الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي

05:57 GMT 24.03.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورطوربيد "بوسيدون"
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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ما فتئت أجهزة الإعلام البريطانية تخيف المواطنين بالأحاديث عن الأسلحة الجديدة الروسية.
وتحدثت بوابة "ذي صن" أخيرا للبريطانيين عما سمّته بـ"سلاح يوم القيامة"، زاعمة أن في مقدور السلاح الخارق الروسي هذا أن يغمر بلدانا كاملة في الماء في غضون دقائق معدودة.
وأشار المعلقون إلى أن هذا الخبر أخاف البريطانيين أكثر من الجيش الروسي الذي يقوم بتنفيذ العملية العسكرية المتميزة في أوكرانيا رغم أن ناشر هذا الخبر لفت اهتمامهم إلى "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينشر بعد سلاحا كهذا على أرض الواقع".
و"سلاح يوم القيامة" عبارة عن طوربيدات (صواريخ بحرية) ذات رؤوس نووية تحملها غواصة "بوسيدون" وهي غواصة مسيّرة خالية من طاقم بشري. وبحسب ناشر الخبر فإن تفجير هذه الطوربيدات ينتج موجات تسونامي ارتفاعها 330 قدما.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها أجهزة الإعلام البريطانية ببعبع اسمه "بوسيدون" في وجه الإنجليز.
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