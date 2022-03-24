https://arabic.sputniknews.com/20220324/الإعلام-البريطاني-يخيف-الإنجليز-بسلاح-سري-روسي-1060371450.html
الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي
الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي
ما فتئت أجهزة الإعلام البريطانية تخيف المواطنين بالأحاديث عن الأسلحة الجديدة الروسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T05:57+0000
2022-03-24T05:57+0000
2022-03-24T05:57+0000
العالم
روسيا
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وتحدثت بوابة "ذي صن" أخيرا للبريطانيين عما سمّته بـ"سلاح يوم القيامة"، زاعمة أن في مقدور السلاح الخارق الروسي هذا أن يغمر بلدانا كاملة في الماء في غضون دقائق معدودة.وأشار المعلقون إلى أن هذا الخبر أخاف البريطانيين أكثر من الجيش الروسي الذي يقوم بتنفيذ العملية العسكرية المتميزة في أوكرانيا رغم أن ناشر هذا الخبر لفت اهتمامهم إلى "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينشر بعد سلاحا كهذا على أرض الواقع".و"سلاح يوم القيامة" عبارة عن طوربيدات (صواريخ بحرية) ذات رؤوس نووية تحملها غواصة "بوسيدون" وهي غواصة مسيّرة خالية من طاقم بشري. وبحسب ناشر الخبر فإن تفجير هذه الطوربيدات ينتج موجات تسونامي ارتفاعها 330 قدما.وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها أجهزة الإعلام البريطانية ببعبع اسمه "بوسيدون" في وجه الإنجليز.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الإعلام البريطاني يخيف الإنجليز بسلاح سري روسي
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ما فتئت أجهزة الإعلام البريطانية تخيف المواطنين بالأحاديث عن الأسلحة الجديدة الروسية.
وتحدثت
بوابة "ذي صن" أخيرا للبريطانيين عما سمّته بـ"سلاح يوم القيامة"، زاعمة أن في مقدور السلاح الخارق الروسي هذا أن يغمر بلدانا كاملة في الماء في غضون دقائق معدودة.
وأشار المعلقون إلى أن هذا الخبر أخاف البريطانيين أكثر من الجيش الروسي الذي يقوم بتنفيذ العملية العسكرية المتميزة في أوكرانيا رغم أن ناشر هذا الخبر لفت اهتمامهم إلى "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينشر بعد سلاحا كهذا على أرض الواقع".
و"سلاح يوم القيامة" عبارة عن طوربيدات (صواريخ بحرية) ذات رؤوس نووية تحملها غواصة "بوسيدون" وهي غواصة مسيّرة خالية من طاقم بشري. وبحسب ناشر الخبر فإن تفجير هذه الطوربيدات ينتج موجات تسونامي ارتفاعها 330 قدما.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها أجهزة الإعلام البريطانية ببعبع اسمه "بوسيدون" في وجه الإنجليز.