https://arabic.sputniknews.com/20220324/الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-بصدد-الإعلان-عن-شراكة-لاستبدال-الغاز-الروسي-1060421371.html

الاتحاد الأوروبي وأمريكا بصدد الإعلان عن شراكة لاستبدال الغاز الروسي

الاتحاد الأوروبي وأمريكا بصدد الإعلان عن شراكة لاستبدال الغاز الروسي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد الإعلان عن شراكة جديدة في مجال الطاقة تتضمن تصدير شحنات إضافية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T17:19+0000

2022-03-24T17:19+0000

2022-03-24T17:19+0000

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وقالت فون دير لاين، اليوم الخميس إنه "سنعلن غدًا الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فصلًا جديدًا في شراكتنا في مجال الطاقة".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قد ذكرت أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لخطط تصدير ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2022 لاستبدال مصادر الطاقة الروسية جزئيًا.وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أمس، بأن توريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار لا معنى له، وسيتم تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل. لتشهد أسعار الغاز في أوروبا، عقب ذلك، ارتفاعاً بنحو 10 بالمئة وتقترب من 1250 دولارًا.ويحدث هذا تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك وضد القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في دول الغرب تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html

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