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https://arabic.sputniknews.com/20220324/البرلمان-الأوكراني-يحدد-المسؤولية-عن-نشر-المعلومات-حول-تحركات-القوات-الأوكرانية-1060420505.html
البرلمان الأوكراني يحدد المسؤولية عن نشر المعلومات حول تحركات القوات الأوكرانية
البرلمان الأوكراني يحدد المسؤولية عن نشر المعلومات حول تحركات القوات الأوكرانية
قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو اليوم الخميس إن البرلمان الأوكراني فرض المسؤولية الجنائية عن النشر غير المصرح به لمعلومات حول حركة أو نشر القوات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T16:38+0000
2022-03-24T16:38+0000
أخبار أوكرانيا
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قال غونشارينكو: إن "النشر غير المصرح به لمعلومات عن التوجيه وحركة الأسلحة والذخيرة في أوكرانيا، أو تحرك أو نشر القوات المسلحة لأوكرانيا أو التشكيلات العسكرية الأخرى التي تم تشكيلها وفقًا لـ قوانين أوكرانيا، يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 إلى 5 سنوات ، ولنشر معلومات حول تحركات أو مواقع القوات الأوكرانية ، يواجه المرء خمس إلى ثماني سنوات في السجن".وأضاف: "يتم تشديد العقوبة من 8-12 سنة في السجن إذا تم نقل هذه المعلومات بموجب اتفاق مسبق من قبل مجموعة من الأشخاص أو "من أجل توفير هذه المعلومات لدولة تنفذ عدوانًا مسلحًا ضد أوكرانيا، أو للتشكيلات المسلحة غير الشرعية".
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أخبار أوكرانيا, العالم

البرلمان الأوكراني يحدد المسؤولية عن نشر المعلومات حول تحركات القوات الأوكرانية

16:38 GMT 24.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو اليوم الخميس إن البرلمان الأوكراني فرض المسؤولية الجنائية عن النشر غير المصرح به لمعلومات حول حركة أو نشر القوات الأوكرانية، والتي قد تصل إلى 12 عامًا في السجن.
قال غونشارينكو: إن "النشر غير المصرح به لمعلومات عن التوجيه وحركة الأسلحة والذخيرة في أوكرانيا، أو تحرك أو نشر القوات المسلحة لأوكرانيا أو التشكيلات العسكرية الأخرى التي تم تشكيلها وفقًا لـ قوانين أوكرانيا، يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 إلى 5 سنوات ، ولنشر معلومات حول تحركات أو مواقع القوات الأوكرانية ، يواجه المرء خمس إلى ثماني سنوات في السجن".
وأضاف: "يتم تشديد العقوبة من 8-12 سنة في السجن إذا تم نقل هذه المعلومات بموجب اتفاق مسبق من قبل مجموعة من الأشخاص أو "من أجل توفير هذه المعلومات لدولة تنفذ عدوانًا مسلحًا ضد أوكرانيا، أو للتشكيلات المسلحة غير الشرعية".
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