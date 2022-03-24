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البرلمان العربي يدين استهداف موكب قائد محور العند العسكري في اليمن
البرلمان العربي يدين استهداف موكب قائد محور العند العسكري في اليمن
أدان البرلمان العربي استهداف موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس، وعدد من مرافقيه في محافظة عدن جنوبي اليمن. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:56+0000
2022-03-24T09:56+0000
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وحسب بيان نشره البرلمان العربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذر من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن، مشددا على تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة.ووصف تلك التنظيمات بأنها تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن هذا الهجوم يشكل اعتداء سافرا على المدنيين وترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، ويشكل تحديا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية.وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.وكان موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس قد تعرض، مساء أمس، لانفجار سيارة مفخخة في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوبي اليمن، فيما تناقلت وسائل إعلامية وقوع التفجير بالقرب من محطة وقود وحاجز تفتيش لقوات "الحزام الأمني" في مدينة الخضراء التي تقع بين محافظتي لحج وعدن.يشار إلى أن اللواء ثابت هو واحد من أبرز القادة اليمنيين الذين تعاملوا مع "الحوثيين" وخاضوا حروبا كثيرة ضدهم.
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن

البرلمان العربي يدين استهداف موكب قائد محور العند العسكري في اليمن

09:56 GMT 24.03.2022
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / Arab Parliament
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أدان البرلمان العربي استهداف موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس، وعدد من مرافقيه في محافظة عدن جنوبي اليمن.
وحسب بيان نشره البرلمان العربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذر من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن، مشددا على تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة.
ووصف تلك التنظيمات بأنها تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن هذا الهجوم يشكل اعتداء سافرا على المدنيين وترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، ويشكل تحديا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية في القتلى من الأبرياء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس قد تعرض، مساء أمس، لانفجار سيارة مفخخة في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوبي اليمن، فيما تناقلت وسائل إعلامية وقوع التفجير بالقرب من محطة وقود وحاجز تفتيش لقوات "الحزام الأمني" في مدينة الخضراء التي تقع بين محافظتي لحج وعدن.
يشار إلى أن اللواء ثابت هو واحد من أبرز القادة اليمنيين الذين تعاملوا مع "الحوثيين" وخاضوا حروبا كثيرة ضدهم.
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