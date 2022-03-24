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البنتاغون: الموافقة على البيع المحتمل لراجمات صواريخ متعددة للبحرين
البنتاغون: الموافقة على البيع المحتمل لراجمات صواريخ متعددة للبحرين
أقرت وزارة الخارجية الأمريكية البيع المحتمل لأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة "إم 270"، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ 176 مليون دولار، للبحرين، بحسب وزارة الدفاع... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T21:39+0000
2022-03-24T21:44+0000
البنتاغون الأمريكي
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وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن المتعاقد الرئيس في الصفقة سيكون شركة لوكهيد مارتين، بحسب "رويترز".وقبل عدة أعوام أعلنت البحرين عن توقيع أكبر صفقة طائرات عسكرية مع في تاريخ سلاح الجو الملكي، مع واشنطن.وبموجب هذه الصفقة تحصل البحرين على 16 طائرة من طراز "إف 16"، المطورة وعقود توريد قطع غيار ومستلزمات صيانة نفس الطراز، بقيمة 3.8 مليون مليار دولار.وتقول السلطات البحرينية إن هذه الصفقات تأتي في إطار استراتيجية قوة دفاع البحرين استمرار تطوير وتحديث قدراتها العسكرية.
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البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: الموافقة على البيع المحتمل لراجمات صواريخ متعددة للبحرين

21:39 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 24.03.2022)
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أقرت وزارة الخارجية الأمريكية البيع المحتمل لأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة "إم 270"، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ 176 مليون دولار، للبحرين، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن المتعاقد الرئيس في الصفقة سيكون شركة لوكهيد مارتين، بحسب "رويترز".
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وقبل عدة أعوام أعلنت البحرين عن توقيع أكبر صفقة طائرات عسكرية مع في تاريخ سلاح الجو الملكي، مع واشنطن.
وبموجب هذه الصفقة تحصل البحرين على 16 طائرة من طراز "إف 16"، المطورة وعقود توريد قطع غيار ومستلزمات صيانة نفس الطراز، بقيمة 3.8 مليون مليار دولار.
وتقول السلطات البحرينية إن هذه الصفقات تأتي في إطار استراتيجية قوة دفاع البحرين استمرار تطوير وتحديث قدراتها العسكرية.
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