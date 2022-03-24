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البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني
البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أنه تعرض لهجوم "سيبراني" أمس الأربعاء، وتم التصدي له. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:46+0000
2022-03-24T17:46+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال البنك في بيان له: "نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء"، بحسب موقع قناة "نسمة".وأوضح البيان أن تمت السيطرة على الهجوم "بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".وأكد البيان أن كافة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل البنك لبعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.وأكد البنك المركزي على أن خدماته المتعلقة بالنظام البنكي الوطني والدولي متواصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/حزب-الدستوري-الحر-يرسل-محضرا-للرئيس-التونسي-في-قصر-قرطاج-1060396022.html
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أخبار تونس اليوم

البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني

17:46 GMT 24.03.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© flickr.com
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أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أنه تعرض لهجوم "سيبراني" أمس الأربعاء، وتم التصدي له.
وقال البنك في بيان له: "نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء"، بحسب موقع قناة "نسمة".
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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وأوضح البيان أن تمت السيطرة على الهجوم "بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".
وأكد البيان أن كافة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل البنك لبعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأكد البنك المركزي على أن خدماته المتعلقة بالنظام البنكي الوطني والدولي متواصلة.
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