https://arabic.sputniknews.com/20220324/البنك-المركزي-التونسي-يتعرض-لهجوم-سيبراني-1060422582.html
البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني
البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أنه تعرض لهجوم "سيبراني" أمس الأربعاء، وتم التصدي له. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:46+0000
2022-03-24T17:46+0000
2022-03-24T17:46+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/30/1038183025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ea7c5e3d74b3f59293a5633906f7fe09.jpg
وقال البنك في بيان له: "نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء"، بحسب موقع قناة "نسمة".وأوضح البيان أن تمت السيطرة على الهجوم "بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".وأكد البيان أن كافة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل البنك لبعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.وأكد البنك المركزي على أن خدماته المتعلقة بالنظام البنكي الوطني والدولي متواصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/حزب-الدستوري-الحر-يرسل-محضرا-للرئيس-التونسي-في-قصر-قرطاج-1060396022.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/30/1038183025_229:0:1200:728_1920x0_80_0_0_bb2f933bfdb9365dde13ed969e2945c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أنه تعرض لهجوم "سيبراني" أمس الأربعاء، وتم التصدي له.
وقال البنك في بيان له: "نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء"، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وأوضح البيان أن تمت السيطرة على الهجوم "بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".
وأكد البيان أن كافة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل البنك لبعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأكد البنك المركزي على أن خدماته المتعلقة بالنظام البنكي الوطني والدولي متواصلة.