https://arabic.sputniknews.com/20220324/البنك-المركزي-الروسي-ينفي-مزاعم-اختراق-أنظمته-1060377081.html
البنك المركزي الروسي ينفي مزاعم اختراق أنظمته
البنك المركزي الروسي ينفي مزاعم اختراق أنظمته
نفى البنك المكزي الروسي تعرض البنك لعملية قرصنة واختراق أنظمته، بعدما نشرت وسائل إعلام أوكرانية تقاريرا تزعم بنجاح متسللين مجهولين من اختراق الأنظمة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:44+0000
2022-03-24T08:44+0000
2022-03-24T08:44+0000
روسيا
المركزي الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a6669b2b497011e787f68de989d175.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للبنك المركزي أن "بنك روسيا يدحض المعلومات المتعلقة باختراق أنظمة المعلومات الخاصة به".وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية تقارير تفيد بأن أنظمة البنك المركزي الروسي تم اختراقها من قبل قراصنة، وأن متسللين اخترقوا البنك المركزي وكانوا يعتزمون الإعلان عن أكثر من 35000 ملف بما في ذلك الملفات التي تحتوي على بيانات سرية، وفقا لموقع " آر بي كا".هذا وفي وقت سابق، أفاد عدد من القنوات على تطبيق "تلغرام"، بأن ما يسمى "بمجموعة من القراصنة "إن بي 65" والمرتبطة بمجموعة "أنونيموس" اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع أقمارها الصناعية وعطلت الاتصال بها.وصرح المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، مطلع الشهر الجاري، بأنه لم يتم فقدان السيطرة على الأقمار الصناعية الروسية وأن جميع مراكز التحكم تعمل بشكل طبيعي.وكتب روغوزين في تغريده على موقع "تويتر": "معلومات هؤلاء المحتالين التافهين ليست صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في الفضاء لدينا بشكل طبيعي".كما نفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأنباء حول اختراق موقعها على الإنترنت من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس".أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس" الحرب الإلكترونية على روسيا، وأكدت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المواقع الإلكترونية لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تشرعن-القرصنة-ضد-الروس-خارج-حدودها-بشكل-رسمي-1060318094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_74f12881c8df7d1898a16898b453bb04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي ينفي مزاعم اختراق أنظمته
تابعنا عبر
نفى البنك المكزي الروسي تعرض البنك لعملية قرصنة واختراق أنظمته، بعدما نشرت وسائل إعلام أوكرانية تقاريرا تزعم بنجاح متسللين مجهولين من اختراق الأنظمة.
وقالت الخدمة الصحفية للبنك المركزي أن "بنك روسيا يدحض المعلومات المتعلقة باختراق أنظمة المعلومات الخاصة به".
وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية تقارير تفيد بأن أنظمة البنك المركزي الروسي تم اختراقها من قبل قراصنة، وأن متسللين اخترقوا البنك المركزي وكانوا يعتزمون الإعلان عن أكثر من 35000 ملف بما في ذلك الملفات التي تحتوي على بيانات سرية، وفقا لموقع " آر بي كا"
.
هذا وفي وقت سابق، أفاد عدد من القنوات على تطبيق "تلغرام"، بأن ما يسمى "بمجموعة من القراصنة "إن بي 65" والمرتبطة بمجموعة "أنونيموس" اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع أقمارها الصناعية وعطلت الاتصال بها.
وصرح المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس
"، دميتري روغوزين، مطلع الشهر الجاري، بأنه لم يتم فقدان السيطرة على الأقمار الصناعية الروسية وأن جميع مراكز التحكم تعمل بشكل طبيعي.
وكتب روغوزين في تغريده على موقع "تويتر": "معلومات هؤلاء المحتالين التافهين ليست صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في الفضاء لدينا بشكل طبيعي".
كما نفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأنباء حول اختراق موقعها على الإنترنت من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس".
أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس" الحرب الإلكترونية على روسيا، وأكدت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المواقع الإلكترونية لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية.