https://arabic.sputniknews.com/20220324/البنك-الوطني-السويسري-يواصل-سياسته-التوسعية-1060378886.html
البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية
البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية
يواصل البنك الوطني السويسري (البنك المركزي في سويسرا) سياسته التوسعية رغم ارتفاع سعر الفرنك. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:32+0000
2022-03-24T09:32+0000
2022-03-24T09:32+0000
اقتصاد
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البنك الوطني السويسري أبقى على سياسته النقدية التوسعية، على الرغم من توجه البنوك المركزية الأخرى، التي تعمل على مواجهة زيادة التضخم برفع أسعار الفائدة.وكشفت الوكالة أن البنك لم يخالف توقعات اقتصاديين أجمعوا على أن البنك لن يغير سياسته النقدية، مشيرة إلى أنه أبقى سعر الفائدة ثابتة عند (- 0.75 %) ولم يتخذ أي خطوة لتغييرها.كما التزم البنك بإجراء تدخلات للحفاظ على قيمة العملة السويسرية كملاذ آمن للادخار.ولفتت "رويترز" إلى أن البنك المركزي السويسري أبقى على تصنيفه للفرنك بوصف "ذو قيمة عالية" محافظا على نفس القيمة التي استخدمها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.ويأتي ذلك رغم أن الفرنك السويسري وصل مؤخرا إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات أمام اليورو.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/اقتصادي-ينصح-بالاستثمار-في-هذه-العملات-1050639788.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية
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يواصل البنك الوطني السويسري (البنك المركزي في سويسرا) سياسته التوسعية رغم ارتفاع سعر الفرنك.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البنك الوطني السويسري أبقى على سياسته النقدية التوسعية، على الرغم من توجه البنوك المركزية الأخرى، التي تعمل على مواجهة زيادة التضخم
برفع أسعار الفائدة.
وكشفت الوكالة أن البنك لم يخالف توقعات اقتصاديين أجمعوا على أن البنك لن يغير سياسته النقدية
، مشيرة إلى أنه أبقى سعر الفائدة ثابتة عند (- 0.75 %) ولم يتخذ أي خطوة لتغييرها.
كما التزم البنك بإجراء تدخلات للحفاظ على قيمة العملة السويسرية
كملاذ آمن للادخار.
ولفتت "رويترز" إلى أن البنك المركزي السويسري أبقى على تصنيفه للفرنك بوصف "ذو قيمة عالية" محافظا على نفس القيمة التي استخدمها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
ويأتي ذلك رغم أن الفرنك السويسري وصل مؤخرا إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات أمام اليورو.