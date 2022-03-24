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البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية
البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية
يواصل البنك الوطني السويسري (البنك المركزي في سويسرا) سياسته التوسعية رغم ارتفاع سعر الفرنك. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:32+0000
2022-03-24T09:32+0000
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البنك الوطني السويسري أبقى على سياسته النقدية التوسعية، على الرغم من توجه البنوك المركزية الأخرى، التي تعمل على مواجهة زيادة التضخم برفع أسعار الفائدة.وكشفت الوكالة أن البنك لم يخالف توقعات اقتصاديين أجمعوا على أن البنك لن يغير سياسته النقدية، مشيرة إلى أنه أبقى سعر الفائدة ثابتة عند (- 0.75 %) ولم يتخذ أي خطوة لتغييرها.كما التزم البنك بإجراء تدخلات للحفاظ على قيمة العملة السويسرية كملاذ آمن للادخار.ولفتت "رويترز" إلى أن البنك المركزي السويسري أبقى على تصنيفه للفرنك بوصف "ذو قيمة عالية" محافظا على نفس القيمة التي استخدمها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.ويأتي ذلك رغم أن الفرنك السويسري وصل مؤخرا إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات أمام اليورو.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/اقتصادي-ينصح-بالاستثمار-في-هذه-العملات-1050639788.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

البنك الوطني السويسري يواصل سياسته التوسعية

09:32 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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يواصل البنك الوطني السويسري (البنك المركزي في سويسرا) سياسته التوسعية رغم ارتفاع سعر الفرنك.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البنك الوطني السويسري أبقى على سياسته النقدية التوسعية، على الرغم من توجه البنوك المركزية الأخرى، التي تعمل على مواجهة زيادة التضخم برفع أسعار الفائدة.
وكشفت الوكالة أن البنك لم يخالف توقعات اقتصاديين أجمعوا على أن البنك لن يغير سياسته النقدية، مشيرة إلى أنه أبقى سعر الفائدة ثابتة عند (- 0.75 %) ولم يتخذ أي خطوة لتغييرها.
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
اقتصادي ينصح بالاستثمار في هذه العملات
7 نوفمبر 2021, 06:49 GMT
كما التزم البنك بإجراء تدخلات للحفاظ على قيمة العملة السويسرية كملاذ آمن للادخار.
ولفتت "رويترز" إلى أن البنك المركزي السويسري أبقى على تصنيفه للفرنك بوصف "ذو قيمة عالية" محافظا على نفس القيمة التي استخدمها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
ويأتي ذلك رغم أن الفرنك السويسري وصل مؤخرا إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات أمام اليورو.
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