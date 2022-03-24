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البيت الأبيض: أمريكا تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا
البيت الأبيض: أمريكا تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:42+0000
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وقال البيان "بينما نتوقع أن يختار العديد من الأوكرانيين البقاء في أوروبا بالقرب من أسرهم ومنازلهم في أوكرانيا، تعلن الولايات المتحدة اليوم عن خطط لاستضافة ما يصل إلى 100.000 أوكراني".شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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البيت الأبيض: أمريكا تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا

14:42 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال البيان "بينما نتوقع أن يختار العديد من الأوكرانيين البقاء في أوروبا بالقرب من أسرهم ومنازلهم في أوكرانيا، تعلن الولايات المتحدة اليوم عن خطط لاستضافة ما يصل إلى 100.000 أوكراني".
شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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