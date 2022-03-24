https://arabic.sputniknews.com/20220324/التركيز-يعود-على-ميامي-المفتوحة-بدون-المعتزلة-بارتي-1060370868.html
التركيز يعود على ميامي المفتوحة بدون المعتزلة بارتي
التركيز يعود على ميامي المفتوحة بدون المعتزلة بارتي
خطف نبأ اعتزال آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا الأنظار لكن التركيز عاد على بطولة ميامي المفتوحة للتنس، حيث تغلبت نعومي أوساكا على الأسترالية أسترا شارما... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T03:45+0000
2022-03-24T03:45+0000
2022-03-24T03:45+0000
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وأعلنت بارتي، الفائزة بلقبين في ميامي، اعتزالها بعمر 25 عاما بعد شهرين من حصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى بانتصارها في أستراليا.وأبلغت أوساكا الصحفيين بعد انتصارها بفضل إرسالها القوي، "أنا سعيدة لأجلها. أعلم أن العام الماضي كان صعبا للغاية".وتلعب اللاعبة اليابانية في الدور الثاني ضد أنجليك كيربر الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.وتغلبت شيلبي روجرز على مواطنتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 3-6 و6-صفر و6-3 لتصعد لمواجهة اللاتفية إيلينا أوستابنكو. بينما فازت التشيكية كارولينا موخوفا على مواطنتها تيريزا مارتنتسوفا بنتيجة 7-6 و7-6.وتلعب موخوفا ضد الكندية ليلى فرنانديز البالغ عمرها 19 عاما بعد تأهل وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2021 مباشرة إلى الدور الثاني.وفي منافسات الرجال، صعد البريطاني جاك دريبر (20 عاما) لمواجهة مواطنه كاميرون نوري المصنف 12 عالميا بعد تغلبه على الفرنسي جيل سيمون بنتيجة 7-5 و6-1.وفاز البلجيكي ديفيد جوفين بسهولة على الإسباني روبرتو كارباييس باينا بنتيجة 6-2 و6-3 ليصعد لمواجهة بابلو كارينيو بوستا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/آشلي-بارتي-المصنفة-الأولى-عالميا-تعلن-اعتزالها-التنس-فيديو-1060343848.html
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التركيز يعود على ميامي المفتوحة بدون المعتزلة بارتي
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خطف نبأ اعتزال آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا الأنظار لكن التركيز عاد على بطولة ميامي المفتوحة للتنس، حيث تغلبت نعومي أوساكا على الأسترالية أسترا شارما بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور الأول الليلة الماضية.
وأعلنت بارتي، الفائزة بلقبين في ميامي، اعتزالها بعمر 25 عاما
بعد شهرين من حصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى بانتصارها في أستراليا.
وأبلغت أوساكا الصحفيين بعد انتصارها بفضل إرسالها القوي، "أنا سعيدة لأجلها. أعلم أن العام الماضي كان صعبا للغاية".
وتلعب اللاعبة اليابانية في الدور الثاني ضد أنجليك كيربر الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
وتغلبت شيلبي روجرز على مواطنتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 3-6 و6-صفر و6-3 لتصعد لمواجهة اللاتفية إيلينا أوستابنكو. بينما فازت التشيكية كارولينا موخوفا على مواطنتها تيريزا مارتنتسوفا بنتيجة 7-6 و7-6.
وتلعب موخوفا ضد الكندية ليلى فرنانديز البالغ عمرها 19 عاما بعد تأهل وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2021 مباشرة إلى الدور الثاني.
وفي منافسات الرجال، صعد البريطاني جاك دريبر (20 عاما) لمواجهة مواطنه كاميرون نوري المصنف 12 عالميا بعد تغلبه على الفرنسي جيل سيمون بنتيجة 7-5 و6-1.
وفاز البلجيكي ديفيد جوفين بسهولة على الإسباني روبرتو كارباييس باينا بنتيجة 6-2 و6-3 ليصعد لمواجهة بابلو كارينيو بوستا.