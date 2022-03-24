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https://arabic.sputniknews.com/20220324/التضخم-في-بريطانيا-يصل-إلى-أعلى-مستوى-له-في-ثلاثين-عاما-1060383034.html
التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثين عاما
التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثين عاما
وصل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثين عاما، فيما لم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد منه. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:27+0000
2022-03-24T10:27+0000
بريطانيا
أسعار الفائدة
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وحسب رويترز فقد أغلقت الأسهم البريطانية على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في حين أن الإجراءات التي كشف عنها وزير المالية ريشي سوناك لتخفيف أسوأ ضغوط لتكلفة المعيشة منذ عقود لم تفعل شيئًا يذكر لتخفيف المخاوف.من جهته قال دافال جوشي، كبير المحللين الاستراتيجيين في "بي سي إيه ريسيرش": "هناك القليل جدًا من الارتباط بين سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة والاقتصاد، مؤشر FTSE 100 عبارة عن مجموعة من الأسهم الدولية الموجهة نحو السلع والخدمات المالية".وأوضح إن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني ضعيفة في الوقت الحالي بسبب الضربة الثلاثية لارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى الضغط على إنفاق المستهلكين في الربعين المقبلين أو نحو ذلك".وقد ظلت أسعار النفط مرتفعة، مع ارتفاع خام برنت فوق 122 دولارًا للبرميل، ما عزز أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل "بي بي" و"شل".كان التركيز على اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين حول ما إذا كان سيتم فرض مزيد من عقوبات الطاقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بريطانيا-ترفع-أسعار-الفائدة-مجددا-مع-تفاقم-التضخم-1057873691.html
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بريطانيا, أسعار الفائدة

التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثين عاما

10:27 GMT 24.03.2022
© REUTERS / NEIL HALLبورصة لندن
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / NEIL HALL
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وصل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثين عاما، فيما لم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد منه.
وحسب رويترز فقد أغلقت الأسهم البريطانية على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في حين أن الإجراءات التي كشف عنها وزير المالية ريشي سوناك لتخفيف أسوأ ضغوط لتكلفة المعيشة منذ عقود لم تفعل شيئًا يذكر لتخفيف المخاوف.
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من جهته قال دافال جوشي، كبير المحللين الاستراتيجيين في "بي سي إيه ريسيرش": "هناك القليل جدًا من الارتباط بين سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة والاقتصاد، مؤشر FTSE 100 عبارة عن مجموعة من الأسهم الدولية الموجهة نحو السلع والخدمات المالية".
وأوضح إن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني ضعيفة في الوقت الحالي بسبب الضربة الثلاثية لارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى الضغط على إنفاق المستهلكين في الربعين المقبلين أو نحو ذلك".

وأظهر مسح في وقت سابق من اليوم أن القطاع الخاص في بريطانيا أفاد بأكبر ارتفاع في الأسعار التي تفرضها الشركات منذ 1999 على الأقل، والتفاؤل في أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عام ونصف.

وقد ظلت أسعار النفط مرتفعة، مع ارتفاع خام برنت فوق 122 دولارًا للبرميل، ما عزز أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل "بي بي" و"شل".
كان التركيز على اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين حول ما إذا كان سيتم فرض مزيد من عقوبات الطاقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
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