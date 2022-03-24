https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-أمريكية-ضد-كيانات-وأفراد-في-روسيا-وكوريا-الشمالية-والصين-1060430752.html
الخارجية الأمريكية: عقوبات أمريكية ضد كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين
الخارجية الأمريكية: عقوبات أمريكية ضد كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات ضد 6 كيانات في الصين وروسيا وكوريا الشمالية بزعم التورط في أنشطة متعلقة بانتشار الأسلحة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T23:16+0000
2022-03-24T23:16+0000
2022-03-24T23:17+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية وكيان واحد في الصين، بسبب "أنشطة الانتشار بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية لإيران وكوريا الشمالية وسوريا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الخارجية الأمريكية: عقوبات أمريكية ضد كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين
23:16 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 23:17 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات ضد 6 كيانات في الصين وروسيا وكوريا الشمالية بزعم التورط في أنشطة متعلقة بانتشار الأسلحة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 كيانات
وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية وكيان واحد في الصين، بسبب "أنشطة الانتشار بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية لإيران وكوريا الشمالية وسوريا".