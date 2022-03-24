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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-البريطانية-إضافة-65-عقوبة-ضد-روسيا-تستهدف-صناعات-استراتيجية-وبنوكا-ورجال-أعمال-1060382449.html
الخارجية البريطانية: إضافة 65 عقوبة ضد روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال
الخارجية البريطانية: إضافة 65 عقوبة ضد روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال
أعلنت الخارجية البريطانية إضافة 65 عقوبة جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال، وذلك على خلفية مواصلة القوات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:13+0000
2022-03-24T10:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الخميس، إن "الوزيرة ليز تروس أعلنت فرض 65 عقوبة تستهدف الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخب رجال الأعمال".كما فرضت بريطانيا عقوبات على وزارة الدفاع البيلاروسية ومصنع مينسك للجرارات.وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. ووفقًا لتروس، يخضع أكثر من ألف مواطن وشركات روسية للعقوبات حاليًا. كما ويمنع عدد كبير من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول بريطانيا، كما تنص العقوبات على تجميد الحسابات في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ملياردير-روسي-يفاجئ-بريطانيا-بعد-فرضها-عقوبات-على-ممتلكات-غير-موجودة-1060320322.html
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العالم, روسيا, بريطانيا

الخارجية البريطانية: إضافة 65 عقوبة ضد روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال

10:13 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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أعلنت الخارجية البريطانية إضافة 65 عقوبة جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال، وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
القاهرة - سبوتنيك. قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الخميس، إن "الوزيرة ليز تروس أعلنت فرض 65 عقوبة تستهدف الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخب رجال الأعمال".
كما فرضت بريطانيا عقوبات على وزارة الدفاع البيلاروسية ومصنع مينسك للجرارات.
وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. ووفقًا لتروس، يخضع أكثر من ألف مواطن وشركات روسية للعقوبات حاليًا. كما ويمنع عدد كبير من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول بريطانيا، كما تنص العقوبات على تجميد الحسابات في البلاد.
الملياردير علي شير عثمانوف والرئيس بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
ملياردير روسي يفاجئ بريطانيا بعد فرضها عقوبات على ممتلكات "غير موجودة"
22 مارس, 18:22 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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