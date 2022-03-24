عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-إدراك-كييف-بحتمية-الحل-السلمي-لنزع-السلاح-وتطبيق-الحياد-سيجعل-العملية-أسرع-1060393716.html
الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع
الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أنه كلما أدركت كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية العسكرية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:15+0000
2022-03-24T13:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي إلى أن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول مشروع معاهدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وحيادها وضمانات أمنها جارية حاليًا عبر مؤتمرات الفيديو".وأضافت زاخاروفا قائلة " تجري حاليًا مناقشة الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية".وخلصت قائلة "نأمل أن تتوصل كييف مع ذلك إلى إدراك حتمية حل سلمي لمشكلة نزع السلاح وتحولها إلى دولة محايدة".وكشفت زاخاروفا أن السفارات الأوكرانية في الخارج تواصل تجنيد المتطوعين والمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية العسكرية، مشيرة إلى أن "هذه القصة غير مسبوقة ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع

13:15 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 24.03.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرGoogle news
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أنه كلما أدركت كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية العسكرية الخاصة أسرع.
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي إلى أن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول مشروع معاهدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وحيادها وضمانات أمنها جارية حاليًا عبر مؤتمرات الفيديو".
وأضافت زاخاروفا قائلة " تجري حاليًا مناقشة الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية".
وخلصت قائلة "نأمل أن تتوصل كييف مع ذلك إلى إدراك حتمية حل سلمي لمشكلة نزع السلاح وتحولها إلى دولة محايدة".
وكشفت زاخاروفا أن السفارات الأوكرانية في الخارج تواصل تجنيد المتطوعين والمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية العسكرية، مشيرة إلى أن "هذه القصة غير مسبوقة ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала