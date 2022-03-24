https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-إدراك-كييف-بحتمية-الحل-السلمي-لنزع-السلاح-وتطبيق-الحياد-سيجعل-العملية-أسرع-1060393716.html
الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع
الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أنه كلما أدركت كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية العسكرية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:15+0000
2022-03-24T13:15+0000
2022-03-24T13:29+0000
روسيا
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وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي إلى أن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول مشروع معاهدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وحيادها وضمانات أمنها جارية حاليًا عبر مؤتمرات الفيديو".وأضافت زاخاروفا قائلة " تجري حاليًا مناقشة الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية".وخلصت قائلة "نأمل أن تتوصل كييف مع ذلك إلى إدراك حتمية حل سلمي لمشكلة نزع السلاح وتحولها إلى دولة محايدة".وكشفت زاخاروفا أن السفارات الأوكرانية في الخارج تواصل تجنيد المتطوعين والمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية العسكرية، مشيرة إلى أن "هذه القصة غير مسبوقة ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
الخارجية الروسية: إدراك كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية أسرع
13:15 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أنه كلما أدركت كييف بحتمية الحل السلمي لنزع السلاح وتطبيق الحياد سيجعل العملية العسكرية الخاصة أسرع.
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي إلى أن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول مشروع معاهدة لتسوية الوضع في أوكرانيا وحيادها وضمانات أمنها جارية حاليًا عبر مؤتمرات الفيديو".
وأضافت زاخاروفا قائلة " تجري حاليًا مناقشة الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية".
وخلصت قائلة "نأمل أن تتوصل كييف مع ذلك إلى إدراك حتمية حل سلمي لمشكلة نزع السلاح وتحولها إلى دولة محايدة".
وكشفت زاخاروفا أن السفارات الأوكرانية في الخارج تواصل تجنيد المتطوعين والمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية العسكرية، مشيرة إلى أن "هذه القصة غير مسبوقة ".