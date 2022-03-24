عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-عن-وفاة-أولبرايت-ماتت-المنظرة-الأولى-لتفجيرات-بلغراد-عام-1999-1060373959.html
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بالمنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:35+0000
2022-03-24T07:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102192/63/1021926315_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_782aebef59d0453a8bf92aed60d9797e.jpg
وكتبت زاخاروفا على قناتها على منصة "تلغرام": "مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية، ومنظرة تفجيرات بلغراد توفيت أمس عشية الذكرى التالية لإنجازاتها في البلقان".وأضافت زاخاروفا قائلة: "ليس فقط قصف الصرب مسجّل في رصيدها، تحت أي عقوبات كانت مادلين أولبرايت؟ تم وضع نصب تذكاري لها فقط في كوسوفو لمقتل الصرب، حيث كان رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، حاضرًا خلال الافتتاح الكبير نفس القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية وجثث الصرب الذين قتلهم الأمريكيون".وشغلت أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين أعوام 1997 و2001 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. واشتهرت أولبرايت بقولها إن موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية "ثمن مناسب" لإضعاف نظام صدام حسين، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102192/63/1021926315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe30111b91746f2057981ca1e1afa684.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999

07:35 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Richard Drewوزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبرGoogle news
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بالمنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على منصة "تلغرام": "مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية، ومنظرة تفجيرات بلغراد توفيت أمس عشية الذكرى التالية لإنجازاتها في البلقان".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "ليس فقط قصف الصرب مسجّل في رصيدها، تحت أي عقوبات كانت مادلين أولبرايت؟ تم وضع نصب تذكاري لها فقط في كوسوفو لمقتل الصرب، حيث كان رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، حاضرًا خلال الافتتاح الكبير نفس القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية وجثث الصرب الذين قتلهم الأمريكيون".
وشغلت أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين أعوام 1997 و2001 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
واشتهرت أولبرايت بقولها إن موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية "ثمن مناسب" لإضعاف نظام صدام حسين، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала