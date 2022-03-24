https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-عن-وفاة-أولبرايت-ماتت-المنظرة-الأولى-لتفجيرات-بلغراد-عام-1999-1060373959.html
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بالمنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:35+0000
2022-03-24T07:35+0000
2022-03-24T07:35+0000
العالم
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وكتبت زاخاروفا على قناتها على منصة "تلغرام": "مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية، ومنظرة تفجيرات بلغراد توفيت أمس عشية الذكرى التالية لإنجازاتها في البلقان".وأضافت زاخاروفا قائلة: "ليس فقط قصف الصرب مسجّل في رصيدها، تحت أي عقوبات كانت مادلين أولبرايت؟ تم وضع نصب تذكاري لها فقط في كوسوفو لمقتل الصرب، حيث كان رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، حاضرًا خلال الافتتاح الكبير نفس القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية وجثث الصرب الذين قتلهم الأمريكيون".وشغلت أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين أعوام 1997 و2001 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. واشتهرت أولبرايت بقولها إن موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية "ثمن مناسب" لإضعاف نظام صدام حسين، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.
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العالم
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بالمنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على منصة "تلغرام": "مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية، ومنظرة تفجيرات بلغراد توفيت أمس عشية الذكرى التالية لإنجازاتها في البلقان".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "ليس فقط قصف الصرب مسجّل في رصيدها، تحت أي عقوبات كانت مادلين أولبرايت؟ تم وضع نصب تذكاري لها فقط في كوسوفو لمقتل الصرب، حيث كان رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، حاضرًا خلال الافتتاح الكبير نفس القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية وجثث الصرب الذين قتلهم الأمريكيون".
وشغلت أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين أعوام 1997 و2001 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
واشتهرت أولبرايت بقولها إن موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية "ثمن مناسب" لإضعاف نظام صدام حسين، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.