عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-لافروف-يشارك-في-المؤتمر-الوزاري-للدول-المجاورة-لأفغانستان-يوم-31-مارس-1060394811.html
الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس
الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:22+0000
2022-03-24T13:22+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وقالت زاخاروفا: "في 31 مارس، تستضيف الصين الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان... وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف".وبحسبها "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس

13:22 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في الصين يوم 31 مارس.
وقالت زاخاروفا: "في 31 مارس، تستضيف الصين الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان... وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وبحسبها "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала