https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-لافروف-يشارك-في-المؤتمر-الوزاري-للدول-المجاورة-لأفغانستان-يوم-31-مارس-1060394811.html
الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس
الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:22+0000
2022-03-24T13:22+0000
2022-03-24T13:22+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وقالت زاخاروفا: "في 31 مارس، تستضيف الصين الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان... وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف".وبحسبها "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية: لافروف يشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان يوم 31 مارس
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في الصين يوم 31 مارس.
وقالت زاخاروفا: "في 31 مارس، تستضيف الصين الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان... وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف".
وبحسبها "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.