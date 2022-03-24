https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الصينية-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الأميركية-تنطوي-على-مخاطر-لا-يمكن-تجاهلها-1060414431.html

الصين: الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا تنطوي على مخاطر لا يمكن تجاهلها

الصين: الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا تنطوي على مخاطر لا يمكن تجاهلها

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية تفتقر إلى الشفافية، وذلك بعد كشف الدفاع الروسية عن حقائق جديدة تتعلق بالأنشطة البيولوجية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:56+0000

2022-03-24T14:56+0000

2022-03-24T15:21+0000

العالم

الصين

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وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن "الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية تفتقر إلى الشفافية وتنطوي على مخاطر أمنية لا يمكن تجاهلها".وجاء في بيان الخارجية الصينية الذي نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، إنه "يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وحول العالم في أقرب وقت ممكن".واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن واشنطن لا يمكنها التزام الصمت أو المراوغة ببساطة من خلال الادعاء بأن التقارير ذات الصلة هي "معلومات مضللة".ودعت الخارجية الصينية "الولايات المتحدة إلى أن تكون صريحة فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وباقي أنحاء العالم، والتوقف عن عرقلة وضع بروتوكول التحقق باتفاقية الأسلحة البيولوجية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وأضاف كيريلوف أن الصندوق قدم موارد مالية كبيرة لا تقل عن 2.4 مليار دولار.وأكد أن أولوية الولايات المتحدة في عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها كانت دراسة مسببات مرض الجمرة الخبيثة الخطرة بشكل خاص.

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