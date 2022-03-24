https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الصينية-مزاعم-طلب-موسكو-مساعدات-عسكرية-من-بكين-كاذبة-وواشنطن-تختلق-الشائعات-1060413312.html

الدفاع الصينية: مزاعم طلب موسكو مساعدات عسكرية من بكين "كاذبة" وواشنطن تختلق الشائعات

الدفاع الصينية: مزاعم طلب موسكو مساعدات عسكرية من بكين "كاذبة" وواشنطن تختلق الشائعات

نفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، جميع المزاعم التي تتحدث عن طلب موسكو أي مساعدات عسكرية من الجانب الصيني، مؤكدة أنها مزاعم كاذبة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:41+0000

2022-03-24T14:41+0000

2022-03-24T14:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن "التصريحات التي تفيد بأن روسيا طلبت من الصين الحصول على مساعدة عسكرية هي معلومات كاذبة".ونفت بكين بشدة التصريحات التي زعمت بأنها كانت على علم بشان العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنها التزمت الصمت حيال ذلك.ونوهت الدفاع الصينية إلى أن بكين تعتبر أنه من الضروري على جميع الأطراف تخفيض التوتر وعدم دعم التصعيد.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، قد أكد أمس الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في المجموعة استبعاد دولة أخرى من عضويتها.وقال الدبلوماسي الصيني: "مجموعة العشرين هي صيغة رئيسية من صيغ التعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا مهما فيها. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها".وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-استعدادها-إقامة-تعاون-شامل-ورفيع-المستوى-مع-السعودية-1060340450.html

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